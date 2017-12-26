На улице Тулака в Волгограде коммунальщики "обезвредили" дорожные ловушки

Жители улиц Карла Маркса, Туркменской и Ярославской в преддверии нового года поблагодарили ИА "Высота 102" за улучшение дорог в Советском районе. После публикации заметки о двух прикрытых досками дорожных ловушках коммунальщики поспешили их ликвидировать. Напомним, 19 декабря в рубрике "Доска позора" была размещена информация о двух ямах на дорогах в микрорайоне Тулака. Одна из них находилась на оживленном перекрестке улиц Карла Маркса и Туркменской. Там под дорожное покрытие проваливался люк колодца. А сверху располагалось сколоченное из деревянных реек ограждение. Второе дорожное препятствие находилось на выезде из двора №7 по улице Карла Маркса (он же дом №12 по улице Ярославской) - яма глубиной более метра подкарауливала как водителей, так и пешеходов. За два дня до выхода заметки в нее провалилась машина. К счастью, ни водитель, ни транспорт не пострадали. Недавно работники коммунальных служб восстановили люк колодца, а также отремонтировали дорожное покрытие. Теперь эти два участка дороги можно снимать с "Доски позора".





