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Общество
 29.12.2017 10:59

«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья


Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким  едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы так долго ждали этот праздник, усердно работали весь год, в беготне и цейтноте пропустили немало обедов, поэтому за новогодним столом хотим  оторваться по полной программе. Вот только наутро придет неминуемая расплата. На помощь спешит врач-гастроэнтеролог. Специалист поликлиники №3 Волгограда Людмила Толкачева напомнила главные правила застолья и дала хитрые советы, как вкусно провести вечер, но не пожалеть об этом утром. Подробности – в репортаже ИА «Высота 102».


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Общество 29.12.2017 12:05

95 транспортных средств для школ и больниц, поступивших в волгоградский регион по федеральной программе, переданы муниципальным образованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.  Автомобили скорой помощи смогут выйти на вызовы уже в субботу, автобусы начнут развозить детей на занятия в школы в следующем году. К сегодняшнему дню из 333 машин скорой помощи, которые работают на территории региона, осталось заменить 16%, при этом еще три года назад износ спецавтотранспорта был просто колоссальный. Из 592 школьных автобусов в Волгоградской области осталось заменить 24%. Из врученных сегодня 70 школьных автобусов восемь машин малой вместимости предназначены для сельских школ,...
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Происшествия 29.12.2017 11:37

Погибшего ребенка нашли сегодня утром на дороге в Суровикинском районе.  Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона,  тело 13-летней девочки нашли на 69-м километре  трассы “Волгоград – Каменск-Шахтинский”.  Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося. 
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Телеком 29.12.2017 11:17 (Обновлено: 29.12.2017 11:20)

Абоненты «МегаФона» бесплатно и бессрочно получат опции Абоненты компании «МегаФон», подключающие тарифы «Общайся», «Говори» и «Слушай» из линейки «Включайся!», по 28 февраля 2018-го бесплатно получат одну из безлимитных дополнительных опций без ограничения по сроку использования, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. При подключении тарифа «Включайся! Общайся» абоненты МегаФона получают «бесплатно и навсегда» одну из трех опцийна выбор: «Видео +», «Социальные сети +» или «Музыка». Первая из них добавляет к базовому тарифу безлимитдля просмотра видео на YouTube, Rutube и Vimeo. Вторая дает неограниченный доступ к еще одному популярному интернет-ресурсу – Instagram. А с опцией «Музыка» абонент получает неограниченный трафик для использования таких ресурсов, как BOOM,...
Прочитана: 295 раз
Общество 29.12.2017 11:17 (Обновлено: 29.12.2017 11:22)

В Волгограде вспоминают жертв теракта на железнодорожном вокзале Сегодня утром губернатор Андрей Бочаров на железнодорожном вокзале Волгограда почтил память жертв теракта, произошедшего 29 декабря 2013 года. Как сообщает ИА "Высота 102", глава региона возложил к мемориальному знаку букет красных гвоздик. Напомним, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником четыре года назад погибли 18 человек, еще 45 человек получили ранения. В 2013 году в Волгограде произошло 3 теракта: 21 октября в Красноармейском районе Волгограда террористка-смертница привела в действие взрывное устройство в пассажирском автобусе. Еще два взрыва прогремели в преддверии Нового года: 29 декабря на входе в здание железнодорожного вокзала и 30 декабря в переполненном троллейбусе в Дзержинском...
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Расследования 29.12.2017 11:13 (Обновлено: 29.12.2017 11:17)

Более 20 муниципальных служащих Николаевского района были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Ольга Токарева. Нарушения в предоставлении сведений о доходах и имеющемся имуществе вскрылись в ходе прокурорской проверки у 21 чиновника. Напомним, что по действующему законодательству несколько категорий муниципальных служащих обязаны сообщать работодателю о своих доходах и имуществе. А также предоставлять аналогичные сведения о своих спутниках жизни и несовершеннолетних детях.
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Общество 29.12.2017 11:02

РИТЭК поздравляет волгоградцев с Новым годом Уважаемые волгоградцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Нынешний год был особым для РИТЭКа – исполнилось 25 лет с момента создания общества. Коллектив с честью встретил этот юбилей как производственными, так и социальными достижениями. Как и прежде, РИТЭКом достигнуты плановые показатели, введены в эксплуатацию производственные объекты, начаты испытания новых технологий, совершенствуются инновационные методы разработки месторождений, на высоком уровне ведется социальная деятельность. Подтверждая статус научно-технического полигона ЛУКОЙЛа, РИТЭК реализует дерзновенные планы по освоению природных богатств, сохраняя присущую для Компании политику в области подготовки инженерно-технических кадров. Отрадно отметить, что 2017 году РИТЭКу была определена ведущая роль в Группе...
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Расследования 29.12.2017 10:55 (Обновлено: 29.12.2017 11:20)

В Волгограде оставшиеся без крова нуждаются в помощи после пожара, в котором погибли три человека Короткое замыкание при использовании электрообогревателя стало причиной пожара в Кировском районе, в результате которого погибли женщина и двое ее детей 5 и 9 лет, сообщает ИА "Высота 102". Трагедия произошла утром 27 декабря. По данным МЧС по региону, возгорание случилось на улице Шаблинская в одной из комнат частного дома на нескольких хозяев. На площади 30 кв.м. горели домашние вещи и кровля. За полчаса пожар был потушен. На месте происшествия были обнаружены тела троих погибших - 37-летней женщины и двоих ее несовершеннолетних детей. Остались живы старший ребенок - 15-летний подросток и его отчим, которых во время пожара в...
Прочитана: 257 раз
Экономика 29.12.2017 10:28

В Волгоградской области тарифы на ЖКХ во второй половине 2018 года повысятся на 4% В администрации Волгоградской области подписано постановление об утверждении предельно допустимых индексов изменения размера платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги на 2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, во всех, кроме одного, муниципального образования этот коэффициент составит 4%. Лишь в Волжском этот показатель утвержден на уровне 5%. Постановление принято в соответствии с документом правительства РФ, устанавливающим предельные индексы  изменения платы за коммунальные услуги в регионах. Напомним, с 1 января 2018 года коммунальная плата не повысится, новые тарифы  начинают действовать с 1 июля следующего года. К слову, в прошлом году для 44 муниципальных образований Волгоградской области, включая...
Прочитана: 619 раз
Общество 29.12.2017 09:51

Новогодняя подсветка моста через Волгу добавит настроения в праздничный облик Волгограда В канун новогодней ночи специалисты ПАО «Волгоградоблэлектро» запустят на мосту через Волгу необычную иллюминацию. Сочетание большого количества оттенков цветовой палитры и динамичные переливы станут единой композицией, специально подготовленной для новогодних праздников, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Волгоградцы смогут полюбоваться на «бегущую искру», «млечный путь» и «сверкающую гирлянду», а под сценарий «летящая звезда» каждый сможет загадать свое сокровенное желание. Оригинальную иллюминацию энергетики предприятия запустят и на Астраханском мосту: яркие цветовые решения украсят пойму реки Царицы и парковую зону интерактивного музея «Россия – моя История». Все зимние каникулы динамичная новогодняя подсветка будет дарить жителям и гостям Волгограда...
Прочитана: 619 раз
Культура 29.12.2017 09:13

В ВИУ РАНХиГС проходит выставка известного художника Анатолия Михайлова Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС продолжает традицию организации в своих стенах выставок художников юга России. Как сообщили ИА «Высота 102» в институте, в течение ближайших двух месяцев в главном корпусе института на улице Гагарина,8 проходит выставка одного из ведущих живописцев Волгограда Анатолия Михайлова, в работах которого с неповторимой самобытностью и трепетной любовью отражена многогранная красота родного края. Директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорь Олегович Тюменцев: «Мы продолжаем знакомить студентов и жителей города с работами известных художников, так как в основе любого образования должно присутствовать творческое начало. Мы стараемся всесторонне развивать нынешнюю молодежь, прививая...
Прочитана: 656 раз
Общество 29.12.2017 04:57

В волгоградской «горьковке» - смена руководства Нина Шашко, директор ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М.Горького» покидает свой пост. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры, после окончания действия трудового контракта такое решение принял ее работодатель. Нине Шашко – 60 лет, она руководила «горьковкой» с 2006 года. До этого работала директором Волгоградской областной юношеской библиотеки.  И.о. директора библиотеки имени М.Горького назначена заместитель Нины Шашко Светлана Косовцева, которая курировала научное и методическое направление. Она приступит к работе в новом статусе с 30 декабря. Перед новым руководителем поставлена задача использования механизмов развития современных интерактивных и электронных ресурсов. Положительные примеры применения...
Прочитана: 4409 раз
Расследования 28.12.2017 20:40

Огромная недоимка по налогам образовалась у бывшего гендиректора ЗАО «ВПК». Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Ольга Токарева, областная прокуратура уже направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Как выяснилось во время расследования, в 2013-2015 годах предприниматель не уплатил 50 миллионов рублей НДС и налога на прибыль организации. Мужчина указал в декларации, что якобы тратил деньги на найм персонала из несуществующих фирм.  Свою вину коммерсант признал лишь частично. Теперь  дело будет рассматриваться в Красноармейском районном суде. Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы.
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Аналитика 28.12.2017 20:09

Смотрите сегодня в программе: расследование дела о выводе денег дольщиков самого проблемного волгоградского жилищного комплекса - недостроя набирает обороты. В палатке у офиса строительной фирмы: волгоградец пытается добиться выплаты денег по решению суда. Ровно 70 лет назад: в Волгограде открыли первый в мире памятник воинам-чекистам. Грядет Год собаки: помощники полицейских - от щенков до взрослых служебных собак - готовятся встретить свой год. Информационные...
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Спорт 28.12.2017 19:06

Полузащитник футбольного клуба “Ротор-Волгоград” Виктор Борзых покинул волгоградский клуб. Как сообщили ИА”Высота 102” в пресс-службе клуба,  пока неизвестно,  где именно продолжит карьеру 21-летний футболист. Но с “Ротором” простился он тепло. "Хотел бы поблагодарить ребят за дружбу, за тёплое отношение.  Очень жаль уходить, но жизнь продолжается. Хочу сказать огромное спасибо всей команде и всем людям, с которыми я работал. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с "Ротором". Надеюсь,  команда продолжит бороться. Желаю вам успеха в чемпионате" - эти слова, сказанные Виктором при расставании с клубом, размещены на сайте "Ротора-Волгограда".   Напомним, что футболист начал свой путь в спорте с молодежного...
Прочитана: 1983 раз
Общество 28.12.2017 19:02

Первый замгубернатора Волгоградской области Александр Беляев ушел в отставку В администрации Волгоградской области – очередное увольнение. Сегодня пост первого заместителя главы региона покинул Александр  Беляев, который курировал вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования. Он написал заявление по собственному желанию и, по всей вероятности, будет работать в Волгоградском аграрном университете. Там он уже трудился в 1996-2009 годах в качестве профессора одной из кафедр по совместительству,  сообщает ИА «Высота 102». О причинах отставки в администрации говорить отказались, однако  практически со времени его назначения на высокую должность  - с  мая 2014 года – многие предрекали...
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