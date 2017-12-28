95 транспортных средств для школ и больниц, поступивших в волгоградский регион по федеральной программе, переданы муниципальным образованиям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Автомобили скорой помощи смогут выйти на вызовы уже в субботу, автобусы начнут развозить детей на занятия в школы в следующем году. К сегодняшнему дню из 333 машин скорой помощи, которые работают на территории региона, осталось заменить 16%, при этом еще три года назад износ спецавтотранспорта был просто колоссальный. Из 592 школьных автобусов в Волгоградской области осталось заменить 24%. Из врученных сегодня 70 школьных автобусов восемь машин малой вместимости предназначены для сельских школ,...

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