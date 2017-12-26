|Общество
|27.12.2017 15:47(Обновлено: 27.12.2017 16:26)
Потерявший квартиру волгоградец поселился в палатке около офиса застройщика
Разрушенная семья, потеря работы и квартиры, в которую он вложил больше полутора миллионов рублей – такие печальные обстоятельства побудили волгоградца Алексея Жадаева разбить палатку около офиса застройщика, которого он считает виновным в своих несчастьях. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей и подтвердил решением суда, в августе 2015 года назад он выплатил ООО «Строительные системы» 1 миллион 620 тысяч рублей за квартиру в строящемся доме по пер. Гайворонский д.13 в городе Краснослободск Среднехтубинского района Волгоградской области. Дом должны были ввести в эксплуатацию в 3 квартале того же года. Однако застройщик, как следует из решения Центрального суда Волгограда от 21 ноября 2016 года, нарушил сроки сдачи жилого здания. Суд постановил взыскать с компании в пользу Алексея Жадаева 150 тысяч рублей за нарушение сроков передачи квартиры, компенсацию морального вреда в размере 1 тысячи рублей, 75,5 тысячи рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя и судебные расходы в размере 5 тысяч рублей. Однако, как рассказал Алексей, строительная компания, офис которой располагается в поселке Максима Горького на ул. Вокзальной, 29, до сих пор не исполнила решение суда – денежные средства ему так и не были выплачены.
«Из-за того, что дом сдали с большим опозданием, мы были вынуждены платить ипотеку, тратить деньги на съемное жилье. В конечном итоге деньги кончились, семья распалась из-за постоянного стресса, в котором мы пребывали все это время, банк стал грозиться отнять квартиру, в которой я даже не жил! Из-за постоянных звонков кредиторов меня уволили с работы», - рассказал Алексей. По его словам, хотя дом недавно и сдали, жить он там не может – квартира фактически уже принадлежит банку. «Если бы компания выплатила мне положенную сумму по суду, я бы частично смог решить свои проблемы, но в фирме один ответ – денег нет», - поделился волгоградец.
От отчаяния Алексей разбил палатку около офиса фирмы-застройщика в поселке Максима Горького. «Буду здесь до победного конца – жить мне все равно негде», - заключил Алексей.
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Журналисты ИА «Высота 102» вспомнили амбициозные обещания губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которые он озвучил в...
|Аналитика
|27.12.2017 20:01
«Высота 102 ТВ»: Кандидаты на ключевые посты в администрации Волгоградской области прошли фильтр «Единой России»
Смотрите сегодня в программе: губернатор Волгоградской области предложил кандидатов на замещение ключевых постов в администрации, а президиум реготделения «Единой России» их одобрил. Не прошло и двух лет: работающий лифт с музыкой и зеркалами вместо старого и сломанного получили ветеран Сталинградской битвы и его соседи. Волгоградцев избавили от опасности стать покупателями дорогого, но фальшивого алкоголя: подпольный цех на всех оборотах готовил товар к новогодним праздникам. «Полицейский Дед Мороз» спешит в неблагополучные семьи: детям дарят подарки, а с родителей берут обещание вести себя хорошо в наступающем году. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала»...
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|Общество
|27.12.2017 17:37 (Обновлено: 27.12.2017 17:37)
Жители улиц Карла Маркса, Туркменской и Ярославской в преддверии нового года поблагодарили ИА "Высота 102" за улучшение дорог в Советском районе. После публикации заметки о двух прикрытых досками дорожных ловушках коммунальщики поспешили их ликвидировать. Напомним, 19 декабря в рубрике "Доска позора" была размещена информация о двух ямах на дорогах в микрорайоне Тулака. Одна из них находилась на оживленном перекрестке улиц Карла Маркса и Туркменской. Там под дорожное покрытие проваливался люк колодца. А сверху располагалось сколоченное из деревянных реек ограждение. Второе дорожное препятствие находилось на выезде из двора №7 по улице Карла Маркса (он же дом №12 по улице Ярославской) - яма...
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|Общество
|27.12.2017 16:24
Сегодня сбылась мечта 95-летнего ветерана, участника Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева. В подъезде многоэтажного дома №19 по улице Маркса в Ворошиловском районе Волгограда, где проживает фронтовик, состоялся запуск нового лифта. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в материале «Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения». Комиссия, в составе которой были представители регионального фонда капремонта, управляющей и эксплуатирующей организаций, компании «Нижневолжсклифтремонт», не выразили никаких нареканий во время приемки объекта. Зато выслушали от жителей подъезда благодарные слова за сделанную работу, ведь теперь людям не придется с огромным трудом подниматься...
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|Аналитика
|27.12.2017 15:12
"Независимая газета" от 26.12.2017 Волгоградские специалисты разработали уникальный метод ликвидации полигонов с вредными отходами самых высоких классов опасности. Эта технология уже начала применяться на практике в экологически проблемном Светлоярском районе области и Кировском районе Волгограда. Южные районы Волгограда – Кировский и Красноармейский, а также прилегающий к ним Светлоярский район области традиционно считаются самыми неблагополучными с экологической точки зрения. Еще в советское время здесь располагались крупнейшие в стране предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе двойного назначения – связанные с оборонкой. Среди кировчан, красноармейцев и светлоярцев всегда был высок уровень онкологических и других опасных...
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|Астрахань
|27.12.2017 13:49
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин выступил с итоговым докладом о развитии региона в 2017 году. Он отметил, что несмотря на кризис, региону удалось стать мощным экономическим центром на юге России, лидером по темпам развития, сообщает ИА «Астрахань 24». Так, в уходящем году темпы роста валового регионального продукта – основного показателя развития территории – превышают 110%, в то время как общероссийские показатели – 102%. Индекс промпроизводства превысил 30% (по России – 2%). «По итогам года...
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|Происшествия
|27.12.2017 13:42 (Обновлено: 27.12.2017 13:49)
Дорожный инцидент со стрельбой произошел в одной из станиц Урюпинского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне 41-летний местный житель заметил на дороге автомобиль, водитель которого был явно нетрезв. Он сделал замечание мужчине, однако водителя это возмутило. На шум собрались люди, которые поддержали своего односельчанина. И тут водитель вытащил из машины двустволку и выстрелил в воздух. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали буяна. Выяснилось, что у мужчины в тот день не задалась охота и он решил выпить. А вмешательство станичника лишь подлило масла в огонь. Сейчас нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы за хулиганство с применением...
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|Расследования
|27.12.2017 13:02
Ребенка-инвалида из Волжского обеспечили жизненно важным лекарством через суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, 9-летнюю девочку на протяжении семи месяцев не снабжали лекарством, которое не подлежит замене по жизненным показаниям. Проверка, проведенная после обращения мамы девочки, подтвердила нарушение. Прокуратура подала в суд иск к региональному комитету здравоохранения и ГБУЗ «Городской детской больнице». Центральный районный суд Волгограда, где рассматривалось дело, удовлетворил требования надзорного органа. Сейчас ребенок получил необходимый препарат.
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|Общество
|27.12.2017 12:31
"Высота 102" поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом и объявляет праздничный конкурс среди подписчиков нашей группы ВКонтакте. Для участия в новогодней акции необходимо быть подписчиком группы, сделать репост записи о конкурсе и не удалять ее до объявления результатов розыгрыша. Победитель конкурса получит два билета в кино на любой сеанс и в любое время в период новогодних праздников. Приз за второе место - внешний аккумулятор "Power Bank" для мобильной подзарядки гаджетов. Победителей выберут 3 января 2018 года генератором случайных чисел. Результаты будут опубликованы в нашей группе vk.com/v102ru вечером 3 января.
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|Экономика
|27.12.2017 12:15
Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA обжаловала отказ арбитражного суда Волгоградской области принять ее заявление о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, жалоба отправлена в апелляционный суд. Напомним, ранее арбитражный суд Волгоградской области вернул заявление швейцарской компании о признании банкротом металлургического комбината. В качестве основания для этого послужил тот факт, что доверенность на подписание юристом Д. Колесниковым заявления о признании должника банкротом было подписано от швейцарской компании членом совета директоров Фабио Буоно. Однако документов, подтверждающих полномочия и право данного лица на выдачу доверенности от общества, в суд представлено не...
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|Экономика
|27.12.2017 12:04
Арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск ОАО «Хлебокомбинат - Волжский» о взыскании с ООО «МАН» более 570 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, суд подтвердил, что торговая сеть задолжала эту сумму хлебокомбинату за поставленную в магазины сети продукцию. Рассмотрение дела прошло в отсутствии ответчика, однако это не повлияло на вынесение вердикта. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. Напомним, с начала 2016 года в отношении «МАН» в арбитражный суд Волгоградской области были поданы десятки заявлений о взыскании денежных средств. Так, в ходе судебного разбирательства в июле 2016 года суд удовлетворил...
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|Политика
|27.12.2017 12:01
Галина Быкадорова заменит Александра Сивакова на посту председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Данную кандидатуру, внесенную губернатором, только что одобрили члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия, сообщает ИА «Высота 102». Галина Быкадорова в настоящее время - врио председателя комитета, а до ухода Сивакова являлась одним из трех его заместителей. Напомним, вице-губернатор – председатель комитета экономической политики и развития региона Александр Сиваков покинул администрацию региона на минувшей неделе. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию «в связи с переходом на другую работу». Галина Быкадорова имеет три высших образования: экономика, бухгалтерский учет и юриспруденция. С 1994 по 2012...
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|Политика
|27.12.2017 11:53
Сегодня президиум реготделения партии «Единая Россия» одобрил назначение Анатолия Себелева на пост руководителя облздрава. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Председатель профильного комитета Волгоградской облдумы Наталья Семенова назвала его "удивительно порядочным человеком". А вице-спикер облдумы Сергей Булгаков отметил, что Себелев (на фото - справа) "прошел серьезную школу" до прихода на работу в администрацию региона. Региональный лидер "ЕР" Сергей Горняков в свою очередь посоветовал Себелеву вступить в ряды партии, потому что это серьезное подспорье в работе. Себелев – заместитель бывшего председателя комитета здравоохранения Владимира Шкарина, а ныне – временно исполняющий обязанности главы ведомства. Кандидатуру Анатолия Себелева на рассмотрение единороссам...
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|Расследования
|27.12.2017 11:39 (Обновлено: 27.12.2017 15:54)
Отсутствие в лечебных учреждениях необходимых специалистов, неразмещение на официальных сайтах информации о сроках и порядке проведения диспансеризации и ряд других нарушений выявила прокурорская проверка, сообщила ИА "Высота 102"старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Так, в медучреждениях Быковского, Калачевского, Новоаннинского, Ольховского, Котовского районов, а также города Волжского правоохранители "не досчитались" ряда необходимых специалистов. К руководству применены все меры прокурорского реагирования. Аналогичные меры приняли также Михайловский и Урюпинский межрайонные прокуроры. В Иловлинском и Ольховском районе прокурор выявил случаи допуска врачей к работе без необходимых сертификатов. Прокуроры Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда внесли представления восьми главврачам за неразмещение на сайтах учреждений информации...
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|Общество
|27.12.2017 11:04 (Обновлено: 27.12.2017 11:05)
Сегодня в Волгограде на объекте массового пребывания людей проходят плановые антитеррористические учения, утвержденные председателем Национального антитеррористического комитета и оперативным штабом региона, сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области. Жителей Волгограда просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и ложной информации.
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|Происшествия
|27.12.2017 10:37
Трое человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей погибли сегодня на пожаре в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в частном доме в Кировском районе поступило в оперативные службы в 9.27. На улице Шаблиевская в частном доме на площади 30 кв.м горели бывшие в употреблении вещи. Пожарные расчеты полностью потушили огонь в 10.00. На месте пожара были обнаружены тела погибших. В настоящее время сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания. По факту гибели людей на пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. В настоящее время известно,...
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27 декабря 20:01
27 декабря 16:24
27 декабря 15:47
Потерявший квартиру волгоградец поселился в палатке около офиса застройщика 53
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27 декабря 12:31
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27 декабря 10:24
27 декабря 10:18
27 декабря 10:16
27 декабря 09:15
Общество
27 декабря 16:24
27 декабря 15:47
Потерявший квартиру волгоградец поселился в палатке около офиса застройщика 53
27 декабря 12:31
27 декабря 11:04
27 декабря 10:18
26 декабря 15:25
26 декабря 14:20
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