



Разрушенная семья, потеря работы и квартиры, в которую он вложил больше полутора миллионов рублей – такие печальные обстоятельства побудили волгоградца Алексея Жадаева разбить палатку около офиса застройщика, которого он считает виновным в своих несчастьях. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей и подтвердил решением суда, в августе 2015 года назад он выплатил ООО «Строительные системы» 1 миллион 620 тысяч рублей за квартиру в строящемся доме по пер. Гайворонский д.13 в городе Краснослободск Среднехтубинского района Волгоградской области. Дом должны были ввести в эксплуатацию в 3 квартале того же года. Однако застройщик, как следует из решения Центрального суда Волгограда от 21 ноября 2016 года, нарушил сроки сдачи жилого здания. Суд постановил взыскать с компании в пользу Алексея Жадаева 150 тысяч рублей за нарушение сроков передачи квартиры, компенсацию морального вреда в размере 1 тысячи рублей, 75,5 тысячи рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя и судебные расходы в размере 5 тысяч рублей. Однако, как рассказал Алексей, строительная компания, офис которой располагается в поселке Максима Горького на ул. Вокзальной, 29, до сих пор не исполнила решение суда – денежные средства ему так и не были выплачены.





«Из-за того, что дом сдали с большим опозданием, мы были вынуждены платить ипотеку, тратить деньги на съемное жилье. В конечном итоге деньги кончились, семья распалась из-за постоянного стресса, в котором мы пребывали все это время, банк стал грозиться отнять квартиру, в которой я даже не жил! Из-за постоянных звонков кредиторов меня уволили с работы», - рассказал Алексей. По его словам, хотя дом недавно и сдали, жить он там не может – квартира фактически уже принадлежит банку. «Если бы компания выплатила мне положенную сумму по суду, я бы частично смог решить свои проблемы, но в фирме один ответ – денег нет», - поделился волгоградец.

От отчаяния Алексей разбил палатку около офиса фирмы-застройщика в поселке Максима Горького. «Буду здесь до победного конца – жить мне все равно негде», - заключил Алексей.



