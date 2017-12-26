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Общество
 27.12.2017 15:47(Обновлено: 27.12.2017 16:26)

Потерявший квартиру волгоградец поселился в палатке около офиса застройщика


Разрушенная семья, потеря работы и  квартиры, в которую он вложил больше полутора миллионов рублей  – такие печальные обстоятельства побудили волгоградца Алексея Жадаева разбить палатку около офиса застройщика, которого он считает виновным в своих несчастьях. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей и подтвердил решением суда, в августе 2015 года  назад он выплатил ООО «Строительные системы» 1 миллион 620 тысяч рублей за квартиру в строящемся доме по пер. Гайворонский д.13 в городе Краснослободск Среднехтубинского района Волгоградской области. Дом должны были ввести  в эксплуатацию в 3 квартале того же года. Однако застройщик, как следует из решения Центрального суда Волгограда от 21 ноября 2016 года, нарушил сроки сдачи жилого здания. Суд постановил взыскать с компании в пользу Алексея Жадаева 150 тысяч рублей за нарушение сроков передачи квартиры, компенсацию морального вреда в размере 1 тысячи рублей, 75,5 тысячи  рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя и судебные расходы в размере 5 тысяч рублей. Однако, как рассказал Алексей, строительная компания, офис которой располагается в поселке Максима Горького на ул. Вокзальной, 29, до сих пор не исполнила решение суда – денежные средства ему так и не были выплачены. 

«Из-за того, что дом сдали с большим опозданием, мы были вынуждены платить ипотеку, тратить деньги на съемное жилье. В конечном итоге деньги кончились, семья распалась из-за постоянного стресса, в котором мы пребывали все это время, банк стал грозиться отнять квартиру, в которой я даже не жил! Из-за постоянных звонков кредиторов меня уволили с работы», - рассказал Алексей. По его словам, хотя дом недавно и сдали, жить он там не может – квартира фактически уже принадлежит банку. «Если бы компания выплатила мне положенную сумму по суду, я бы частично смог решить свои проблемы, но в фирме один ответ – денег нет», - поделился волгоградец. 
От отчаяния Алексей разбил палатку около офиса фирмы-застройщика в поселке Максима Горького. «Буду здесь до победного конца – жить мне все равно негде», - заключил Алексей. 

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Расследования 27.12.2017 11:39 (Обновлено: 27.12.2017 15:54)

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Общество 27.12.2017 11:04 (Обновлено: 27.12.2017 11:05)

Сегодня в Волгограде на объекте массового пребывания людей проходят плановые антитеррористические учения, утвержденные председателем Национального антитеррористического комитета и оперативным штабом региона, сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области. Жителей Волгограда просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и ложной информации.
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Происшествия 27.12.2017 10:37

Трое человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей погибли сегодня на пожаре в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в частном доме в Кировском районе поступило в оперативные службы в 9.27. На улице Шаблиевская в частном доме на площади 30 кв.м горели бывшие в употреблении вещи. Пожарные расчеты полностью потушили огонь в 10.00. На месте пожара были обнаружены тела погибших. В настоящее время сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания. По факту гибели людей на пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. В настоящее время известно,...
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