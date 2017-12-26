Под Волгоградом ликвидируют "экологические бомбы"









"Независимая газета" от 26.12.2017

Волгоградские специалисты разработали уникальный метод ликвидации полигонов с вредными отходами самых высоких классов опасности. Эта технология уже начала применяться на практике в экологически проблемном Светлоярском районе области и Кировском районе Волгограда.

Южные районы Волгограда – Кировский и Красноармейский, а также прилегающий к ним Светлоярский район области традиционно считаются самыми неблагополучными с экологической точки зрения. Еще в советское время здесь располагались крупнейшие в стране предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе двойного назначения – связанные с оборонкой. Среди кировчан, красноармейцев и светлоярцев всегда был высок уровень онкологических и других опасных заболеваний, что эксперты напрямую связывали с многолетними и постоянными вредными промышленными выбросами в атмосферу. И хотя некоторые опасные для здоровья людей и окружающей среды промпредприятия прекратили работу с распадом СССР, последствии от их деятельности волгоградцы расхлебывают до сих пор.

Настоящими «экологическими бомбами» для миллионного города и пригородного сельского района стали свалка отходов в Кировском районе и пруд-накопитель в Светлоярском районе. Все они возникли как результат производственной деятельности городской мебельной фабрики и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На кировской свалке десятилетиями складировались древесные отходы вперемежку с бытовыми, а в светлоярский пруд-накопитель с 1969-го по 2004 год сливали отходы 1-го и 2-го класса опасности с НПЗ.

В результате областной центр стал заложником этих двух экологически опасных объектов. Летом южные и центральные районы Волгограда периодически накрывал смог от пожаров на кировской свалке (в 2015 году интенсивность задымления была такой, что едва не спровоцировала массовую панику среди горожан), а пруд-накопитель синтетических жирных кислот (СЖК), фактически, ставший бесхозным после 35 лет активной эксплуатации, называли «волгоградским Чернобылем».

Самые опасные проблемы для здоровья и жизни людей создавал светлоярский пруд-накопитель СЖК. По словам заведующего кафедрой Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), доктора технических наук, профессора, заслуженного эколога России Владимира Желтобрюхова, «в последние годы пруд-накопитель превратился в опаснейший объект, оказывающий значительное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения Светлоярского района»: «На дне пруда-накопителя толщиной в полтора метра скопилась масса опаснейших отходов – соли тяжелых металлов, отходы нефтепродуктов, отходы гальванических производств, сульфаты натрия. В летнюю жару вся эта смесь при засыхании на поверхности превращалась в порошок и разносилась ветром на значительные расстояния. К тому же после дождей здесь происходило интенсивное испарение, что также негативно сказывалось на качестве атмосферного воздуха».

Как рассказывают местные жители, если на поверхность пруда-убийцы случайно садилась пролетающая птица, она погибала уже через три-четыре минуты. По их же словам, уровень опасных заболеваний и смертности в Светлоярском районе заметно выше, чем в других муниципалитетах области.

Летом 2017 года областными властями было принято решение об одновременной ликвидации кировской свалки и светлоярского пруда-накопителя СЖК. «Это стало возможным благодаря финансовой поддержке из Москвы и уникальной технологии утилизации, разработанной учеными ВолгГТУ и института «Гипроводстрой», – рассказали «НГ» в Экологическом региональном совете при областном Заксобрании. – Эта технология позволяет ликвидировать пруд-накопитель с помощью отходов с кировской свалки, она предполагает применение минеральных сорбирующих средств, обеспечивающих нейтрализацию отходов, пересыпкой чистым грунтом и т.д. На заключительном этапе территория пруда-накопителя будет подвержена рекультивации с посадкой фитосанитарных растений».

«Фактически волгоградские ученые нашли уникальный способ уничтожить одну «экологическую бомбу» с помощью другой, – прокомментировала ситуацию председатель Экологического регионального совета Ирина Соловьева. – Такой подход позволяет решить проблему накопленного экологического ущерба области без образования нового полигона, дает возможность ликвидировать не только опаснейший пруд-накопитель, но и старую свалку, также оказывающую значительное негативное воздействие на окружающую среду».





«Использование свалочных масс при ликвидации пруда-накопителя СЖК не случайно, – подчеркивает профессор Желтобрюхов. – Они имеют необходимую плотность, что позволяет обеспечить эффективную утилизацию и обезвреживание. Любые подвижные фракции многокомпонентных отходов связываются, тем самым исключается попадание вредных загрязняющих веществ в окружающую среду. Важно и то, что технологией предусмотрено применение эффективных сорбентов – глауконита, опоки, доломита с волгоградских месторождений. Ими должны пересыпаться слои для обезвреживания свалочных масс, класс опасности которых ниже отходов, размещенных на дне пруда – накопителя. Другими словами, попадание отходов нефтепроизводства путем испарения и распыления будет уже исключено. В тоже время не стоит беспокоиться и по поводу негативного влияния отходов нефтепроизводства на грунтовые воды: объект строился почти полвека назад, в надежности чаши пруда убедились эксперты во время проведения исследовательских изысканий. Шоколадные глины, на которых располагается пруд, это своего рода замок».

По мнению политического эксперта Евгения Калинина, «помешать успешной «экологической спецоперации» на южной окраине Волгограда сегодня может, пожалуй, только нехватка времени и возможные политические спекуляции на теме охраны окружающей среды»: «Переброску бумажно-древесных отходов и мусора 3-4 классов опасности с кировской свалки на светлоярский пруд-накопитель важно завершить до наступления весны, пока на мусорном полигоне опять не начались традиционные пожары. Политические же спекуляции на этой теме уже появились в соцсетях, жителей Светлоярского района пытаются запугивать завозом новых отходов в пруд-накопитель и ростом экологической угрозы. По слухам, этой темой не прочь воспользоваться некоторые депутаты Волгоградской гордумы, которым в сентябре 2018 года предстоят перевыборы. Многим народным избранника отчитаться перед избирателями нечем, поэтому нельзя исключать, что они попытаются подтянуть свои рейтинги за счет страшных экологических сказок».



