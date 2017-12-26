Новый год в Волгограде фронтовик встречает с музыкальным лифтом





Сегодня сбылась мечта 95-летнего ветерана, участника Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева. В подъезде многоэтажного дома №19 по улице Маркса в Ворошиловском районе Волгограда, где проживает фронтовик, состоялся запуск нового лифта. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации в материале «Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения».

Комиссия, в составе которой были представители регионального фонда капремонта, управляющей и эксплуатирующей организаций, компании «Нижневолжсклифтремонт», не выразили никаких нареканий во время приемки объекта. Зато выслушали от жителей подъезда благодарные слова за сделанную работу, ведь теперь людям не придется с огромным трудом подниматься и спускаться по лестнице. К тому же ездить в новом лифте они будут с комфортом: в кабине объявляется номер этажа и играет музыка.

По словам ветерана Ивана Прохоровича Мальцева, он очень рад, что исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта Волгоградской области Алексей Конотопкин, который лично приезжал к нему в конце октября, сдержал свое слово. «Теперь у нас и настроение совсем другое, праздничное», - поделился фронтовик.

Завтра, по словам представителя подрядной организации Владимира Зенякина, состоится запуск лифта еще в одном подъезде, а до конца года – в остальных трех.