ИА "Высота 102" проводит новогодний конкурс среди своих читателей

Дорожный инцидент со стрельбой произошел в одной из станиц Урюпинского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне 41-летний местный житель заметил на дороге автомобиль, водитель которого был явно нетрезв. Он сделал замечание мужчине, однако водителя это возмутило. На шум собрались люди, которые поддержали своего односельчанина. И тут водитель вытащил из машины двустволку и выстрелил в воздух. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали буяна. Выяснилось, что у мужчины в тот день не задалась охота и он решил выпить. А вмешательство станичника лишь подлило масла в огонь. Сейчас нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы за хулиганство с применением...

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