Волжский хлебокомбинат отсудил у торговой сети «МАН» более полумиллиона рублей

Арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск ОАО «Хлебокомбинат - Волжский» о взыскании с ООО «МАН» более 570 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, суд подтвердил, что торговая сеть задолжала эту сумму хлебокомбинату за поставленную в магазины сети продукцию. Рассмотрение дела прошло в отсутствии ответчика, однако это не повлияло на вынесение вердикта. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, с начала 2016 года в отношении «МАН» в арбитражный суд Волгоградской области были поданы десятки заявлений о взыскании денежных средств. Так, в ходе судебного разбирательства в июле 2016 года суд удовлетворил иск ОАО «Хлебокомбинат - Волжский» о взыскании с ООО «МАН» 39 млн рублей. В июле 2017 года ряд крупных хлебокомбинатов региона из-за накопившихся долгов даже прекращали поставки продукции в эту сеть.



