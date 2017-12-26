Отсутствие в лечебных учреждениях необходимых специалистов, неразмещение на официальных сайтах информации о сроках и порядке проведения диспансеризации и ряд других нарушений выявила прокурорская проверка, сообщила ИА "Высота 102"старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Так, в медучреждениях Быковского, Калачевского, Новоаннинского, Ольховского, Котовского районов, а также города Волжского правоохранители "не досчитались" ряда необходимых специалистов. К руководству применены все меры прокурорского реагирования. Аналогичные меры приняли также Михайловский и Урюпинский межрайонные прокуроры.

В Иловлинском и Ольховском районе прокурор выявил случаи допуска врачей к работе без необходимых сертификатов.

Прокуроры Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда внесли представления восьми главврачам за неразмещение на сайтах учреждений информации о сроках и порядке проведения диспансеризации, об организациях, выдавших врачам дипломы об образовании и сроках действия их сертификатов. Теперь эти материалы направлены в региональное управление Роспотребнадзора, где будет решаться вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

В Дзержинском районе, в поликлинике № 28 и поликлинике № 30 нашли медработников, которые занимались деятельностью без необходимых на это разрешений. Руководству также внесены прокурорские представления. Об этих случаях уведомлен региональный Росздравнадзор.

Вскрылись случаи неправомерных отказов в выписке рецептов и невыдачи бесплатных рецептов детям до трех лет. Согласно региональному законодательству, этой категории граждан все лекарства должны выдаваться бесплатно.

Льготники, проживающие в Новониколаевском, Красноармейском, Светлоярском районе, а также в Волгограде и Волжском не всегда получали необходимые бесплатные препараты. В связи с этим в суды были направлены иски к региональному комитету здравоохранения и самим медучреждениям.

Два таких иска к больнице № 22 и больнице скорой медицинской помощи № 15, а также областному комитету удовлетворены судом в Красноармейском районе. В результате горожане получили необходимые медикаменты.



