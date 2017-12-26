Комитет здравоохранения Волгоградской области возглавит "удивительно порядочный человек"





Сегодня президиум реготделения партии «Единая Россия» одобрил назначение Анатолия Себелева на пост руководителя облздрава. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Председатель профильного комитета Волгоградской облдумы Наталья Семенова назвала его "удивительно порядочным человеком". А вице-спикер облдумы Сергей Булгаков отметил, что Себелев (на фото - справа) "прошел серьезную школу" до прихода на работу в администрацию региона. Региональный лидер "ЕР" Сергей Горняков в свою очередь посоветовал Себелеву вступить в ряды партии, потому что это серьезное подспорье в работе.

Себелев – заместитель бывшего председателя комитета здравоохранения Владимира Шкарина, а ныне – временно исполняющий обязанности главы ведомства. Кандидатуру Анатолия Себелева на рассмотрение единороссам внес губернатор Андрей Бочаров.

В минувший понедельник, 25 декабря, стало известно о назначении Владимира Шкарина вице-губернатором. В его ведении теперь находятся сферы здравоохранения, имущества и экономики.

Анатолий Себелев закончил Саратовский медицинский институт. По образованию - военный врач. Он почти 20 лет служил в ВС СССР. На должность заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области был назначен в 2004 году. Награжден ведомственной наградой "Отличник здравоохранения".