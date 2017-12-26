Три человека погибли на пожаре в Волгограде

По факту гибели людей на пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. В настоящее время известно, что в уничтоженном огнем доме проживала женщина с тремя детьми. Вероятнее всего, погибшие – мать и двое её младших детей. Старший ребенок в момент возгорания находился в школе.

Трое человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей погибли сегодня на пожаре в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в частном доме в Кировском районе поступило в оперативные службы в 9.27. На улице Шаблиевская в частном доме на площади 30 кв.м горели бывшие в употреблении вещи. Пожарные расчеты полностью потушили огонь в 10.00. На месте пожара были обнаружены тела погибших. В настоящее время сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания.