Российский актер заработает на услугах ведущего на концерте в Волгограде





Российский актер Алексей Кравченко проведет концерт, посвященный 75-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который состоится в ЦКЗ в Волгограде 2 февраля 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, соответствующую услугу заказало ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий". Алексею Кравченко готовы выплатить чуть более 600 тысяч рублей за участие в репетиции концерта 1 февраля – с 10.00 до 14.00 часов, а также за проведение самого концерта 2 февраля длительностью 1 час 20 минут. Как говорится в технической документации закупки, «целями и задачами услуг по организации и обеспечению выступления артиста Алексея Евгеньевича Кравченко в качестве ведущего на праздничном концерте... являются сохранение памяти о переломных исторических военных событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., объединение гражданско-патриотических настроений разнородных возрастных и социальных групп, в том числе путем представления лучших образцов отечественной культуры – выступлений патриотической направленности в исполнении российского актёра, исполняющего в том числе роли офицеров Российской Армии, заслуженного артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии Российской Федерации Алексея Кравченко». К гонорару актера прилагается оплата перелета по маршруту Москва-Волгоград, обеспечение вип-прохода, питания, безопасности, медицинской помощи в случае необходимости, сценическим деловым костюмом и т.д. Напомним, для проведения праздничных мероприятий, посвященных началу контрнаступления советских войск под Сталинградом в Калаче-на-Дону, в ноябре этого года на услуги московских артистов и творческих коллективов было потрачено несколько миллионов рублей из бюджета региона.



