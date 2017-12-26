



Памятник генералу Василию Филипповичу Маргелову открыли на территории воинской части 56-ой десантно-штурмовой бригады, сообщает ИА "Высота 102". В эти минуты с бронзового бюста "отца ВДВ" снят парашют, накрывавший его по традиции до открытия. Бюст установлен на постаменте высотой в два с половиной метра, вес скульптурной композиции - 4,5 тонны. Бюст был отлит и подарен камышанам жителем Краснодарского края, руководителем проекта "Аллея Российской Славы" Михаилом Сердюковым. Инициаторами установки монумента стали руководитель Волгоградской городской общественной организации "Союз воинов десантников" Андрей Андриевский и командир 56 десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Александр Валитов.

Сегодня, в 109-й день рождения легендарного генерала в Камышин съехались действующие и отставные десантники со всей Волгоградской области. Также в Камышин приехали гости из Москвы, Ростова, Краснодара, Новороссийска и ряда других городов.

Василия Филипповича Маргелова называют "отцом ВДВ" неслучайно. Именно он создал современные воздушно-десантные войска России. При нем у "крылатых десантников" не только появились новые виды вооружения и снаряжения, но и была создана целая система подготовки бойца.