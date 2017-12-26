



Роман Яковлев, сбивший в октябре 2015 21-летнего роллера Владислава Иванова, проведет остаток срока в колонии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия не поддержала ходатайство защиты о замене не отбытого срока заключения в колонии на более мягкое наказание - ограничение свободы.

Напомним, два года назад 22-летний сын топ-менеджера волгоградского филиала «Газпрома» Яковлев мчался на «Toyota Land Cruiser Prado 150» по проспекту Ленина. Скорость машины составляла 96 км/ч. На Аллее Героев авто под его управлением проскочило на красный и сбило молодого человека. Уроженец Ростовской области, Владислав Иванов пересекал пешеходный переход на роликовых коньках. Тогда виновник ДТП скрылся с места трагедии, но вернулся через несколько часов и сознался в совершенном преступлении. За это он был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Также Яковлев выплатил более трех миллионов рублей компенсации матери погибшего.



