|Происшествия
|27.12.2017 09:15
В Волгограде накрыли цех по производству суррогатного алкоголя
Полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству суррогатного алкоголя, который располагался на территории хозяйственных построек в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, "левый" алкоголь производили на специальном оборудовании в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, с добавлением красителей и вкусовых добавок. Тут же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных брендов, в том числе и элитных. Сырье для изготовления контрафакта поставлялось на территорию области из Северо-Кавказского региона.
В общей сложности, в ходе проведения обысков на территории двух регионов, полицейские изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч бутылок готового к сбыту суррогата, порядка 40 тонн этилового спирта, из которого он изготавливался, а также поддельные акцизные марки, черновую документацию и денежные средства в сумме 340 тысяч рублей. Еще более 2 тонн опасного алкоголя, приготовленного к розничной продаже, изъяли оперативники у одного из реализаторов по месту жительства.
В результате спецоперации задержано 6 человек. Несмотря на ходатайства следствия об аресте, судом Ворошиловского района Волгограда в отношении владельцев подпольного производства – 61-летнего отца и его 34-летнего сына избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователями Следственного управления У МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное по ч. 6 статьи 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).
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|Расследования
|27.12.2017 11:39
Отсутствие в лечебных учреждениях необходимых специалистов, неразмещение на официальных сайтах информации о сроках и порядке проведения диспансеризации и ряд других нарушений выявила прокурорская проверка, сообщила ИА "Высота 102"старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Так, в медучреждениях Быковского, Калачевского, Новоаннинского, Ольховского, Котовского районов, а также города Волжского правоохранители "не досчитались" ряда необходимых специалистов. К руководству применены все меры прокурорского реагирования. Аналогичные меры приняли также Михайловский и Урюпинский межрайонные прокуроры. В Иловлинском и Ольховском районе прокурор выявил случаи допуска врачей к работе без необходимых сертификатов. Прокуроры Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда внесли представления восьми главврачам за неразмещение на сайтах учреждений информации...
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|Общество
|27.12.2017 11:04 (Обновлено: 27.12.2017 11:05)
Сегодня в Волгограде на объекте массового пребывания людей проходят плановые антитеррористические учения, утвержденные председателем Национального антитеррористического комитета и оперативным штабом региона, сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области. Жителей Волгограда просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и ложной информации.
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|Происшествия
|27.12.2017 10:37
Трое человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей погибли сегодня на пожаре в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в частном доме в Кировском районе поступило в оперативные службы в 9.27. На улице Шаблиевская в частном доме на площади 30 кв.м горели бывшие в употреблении вещи. Пожарные расчеты полностью потушили огонь в 10.00. На месте пожара были обнаружены тела погибших. В настоящее время сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания. По факту гибели людей на пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. В настоящее время известно,...
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|Расследования
|27.12.2017 10:24
Сбивший роллера из Ростова водитель сын топ-менеджера волгоградского филиала "Газпрома" досидит свой срок
Роман Яковлев, сбивший в октябре 2015 21-летнего роллера Владислава Иванова, проведет остаток срока в колонии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия не поддержала ходатайство защиты о замене не отбытого срока заключения в колонии на более мягкое наказание - ограничение свободы. Напомним, два года назад 22-летний сын топ-менеджера волгоградского филиала «Газпрома» Яковлев мчался на «Toyota Land Cruiser Prado 150» по проспекту Ленина. Скорость машины составляла 96 км/ч. На Аллее Героев авто под его управлением проскочило на красный и сбило молодого человека. Уроженец Ростовской области, Владислав Иванов пересекал пешеходный переход на роликовых коньках. Тогда виновник ДТП...
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|Общество
|27.12.2017 10:18
Памятник генералу Василию Филипповичу Маргелову открыли на территории воинской части 56-ой десантно-штурмовой бригады, сообщает ИА "Высота 102". В эти минуты с бронзового бюста "отца ВДВ" снят парашют, накрывавший его по традиции до открытия. Бюст установлен на постаменте высотой в два с половиной метра, вес скульптурной композиции - 4,5 тонны. Бюст был отлит и подарен камышанам жителем Краснодарского края, руководителем проекта "Аллея Российской Славы" Михаилом Сердюковым. Инициаторами установки монумента стали руководитель Волгоградской городской общественной организации "Союз воинов десантников" Андрей Андриевский и командир 56 десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Александр Валитов. Сегодня, в 109-й день рождения легендарного генерала в Камышин съехались...
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|Расследования
|27.12.2017 10:16
Осужден заминировавший отделения "Почты России" в Воронеже, Москве и Волгограде "телефонный террорист"
Николай Нестеренко, сообщивший о ложном "минировании" нескольких отделений "Почты России" в Москве, Воронежской и Волгоградской областях, проведет 14 месяцев в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная коллегия областной инстанции оставила без изменений приговор Урюпинского районного суда, вынесенный в начале ноября. В октябре 2015 года Нестеренко на смог получить денежный перевод в местном почтовом отделении. Расстроенный мужчина отправился домой и, выпив, решил "отомстить" "Почте России". Он позвонил на горячую линию федерального предприятия и заявил, что ему стало известно о готовящихся взрывах в нескольких почтовых отделений в Москве, Воронежской и Волгоградской областях. Правоохранители...
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|Экономика
|27.12.2017 09:20
Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA обжаловала отказ арбитражного суда Волгоградской области принять ее заявление о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, жалоба отправлена в апелляционный суд. Напомним, ранее арбитражный суд Волгоградской области вернул заявление швейцарской компании о признании банкротом металлургического комбината. В качестве основания для этого послужил тот факт, что доверенность на подписание юристом Д. Колесниковым заявления о признании должника банкротом было подписано от швейцарской компании членом совета директоров Фабио Буоно. Однако документов, подтверждающих полномочия и право данного лица на выдачу доверенности от общества, в суд представлено не...
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|Общество
|27.12.2017 08:27 (Обновлено: 27.12.2017 08:28)
Подготовка к новогодним и рождественским праздникам в самом разгаре. Хозяйки продумывают меню праздничного стола и, конечно, заранее закупают продукты. Своими секретами новогодних деликатесов, которые украсят стол и доставят настоящее вкусовое наслаждение, с ИА «Высота 102» поделились мастера «Волгоградского Мясокомбината», ассортимент которого насчитывает более полутысячи колбасных изделий и полуфабрикатов. В наступающий Год Собаки на столе в изобилии должны быть именно мясные блюда. Поэтому предлагаем на ваш выбор: Истинно царское горячее блюдо – запеченные перепела, фаршированные морковью и черносливом. Перепела – это ценный диетический продукт. Мясо перепелов не только вкусное, но и полезное. Оно содержит множество необходимых организму...
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|Общество
|27.12.2017 05:11
Накануне в Волгоград из путешествия в Москву вернулись 26 кадетов школы №44. Как сообщает ИА «Высота 102», за полтора дня, проведенные в российской столице, дети посетили с десяток достопримечательностей и культурных мест. Организатором поездки и попутчиком для ребят по всем точкам туристического маршрута выступила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. С волгоградскими кадетами из школы №44 Анна Александровна уже знакома – все вместе они снимались в прогремевшем на всю страну клипе на песню «Дядя Вова, мы с тобой!». В первый день сразу по приезду на Павелецкий вокзал дети с экскурсией посетили храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», Александровский...
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|Происшествия
|26.12.2017 20:15
Пробка образовалась на улице Краснознаменской в час пик из-за ДТП, сообщает ИА “Высота 102”. Напротив здания регионального главка МВД легковушка столкнулась с трамваем. В результате движение электротранспорта оказалось парализованным. Образовалась очередь примерно из 5-6 трамваев. Авария затруднила движение и легкового транспорта. В пробке трамваи простояли около получаса. В результате инцидента никто не пострадал. "Подрезавшая" трамвай белая "Toyota", получила незначительные повреждения.
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|Аналитика
|26.12.2017 20:09
Смотрите сегодня в программе: жители и гости Волгоградской области получили шанс увидеть золото сарматов и узнать об истории древних племен. С начала зимнего периода на тонком льду водоемов Волгоградской области погибли 5 человек, в том числе ребенок: спасатели снова и снова предупреждают граждан об опасностях. Пожар в Ворошиловском районе Волгограда: огонь уничтожил объект общепита. Принарядились как никогда: Волгоград и Волжский наконец-то начали поддерживать общемировую традицию встречать новый год в сиянии большого количества огней. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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|Общество
|26.12.2017 17:55
Сегодня сотрудники кинологической службы ГУ МВД Волгоградской области побывали в гостях у воспитанников Красноярской школы-интерната Жирновского района Волгоградской области в рамках всероссийской акции МВД России "Полицейский Дед Мороз". Как сообщили ИА «Высота 102» в школе-интернате, к детям, имеющим ограничения по здоровью, приехали пять сотрудников, в том числе младший инспектор-кинолог старший прапорщик полиции Галина Корбелева с бельгийской овчаркой по кличке Малигос и старший инспектор-кинолог капитан полиции Сергей Фролов с немецкой овчаркой Алисой. Продемонстрированные способности четвероногих питомцев вызвали полный восторг у детворы. Например, бельгийская овчарка Малигос по команде хозяина отразила нападение условного преступника, а немецкая овчарка Алиса нашла условные наркотики...
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|Политика
|26.12.2017 17:53
Сегодня инициативная группа в составе 668 человек поддержала выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборы президента. Об этом ИА «Высота 102» сообщили участники собрания, представляющие Волгоградскую область. В состав группы, напомним, вошли секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников, депутат Госдумы Ирина Гусева, главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова, которая, однако, не смогла прилететь в Москву. Как пояснил информагентству лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков, на собрании выступили ряд участников инициативной группы –...
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|Телеком
|26.12.2017 16:37
«Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Ростелеком» первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет всё, что нужно онлайн-игроку», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина. Абонент «Ростелекома» при подключении тарифного плана «Игровой» может активировать...
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|Политика
|26.12.2017 16:13
Единороссы Волгоградской области после съезда партии готовы обеспечить безусловную победу Путину на выборах
Одно из самых знаковых событий конца 2017 года - съезд партии «Единая России» - собрало в Москве в конце минувшей недели 2,5 тысячи человек. Форум прошел 22-23 декабря. Волгоградскую область представляли около 25 человек, из них – семеро делегаты. Главной новостью, хотя и ожидаемой, стало официальное заявление лидера «Единой России» Дмитрия Медведева о поддержке партией Владимира Путина на предстоящих выборах. Премьер-министр в ходе пленарного заседания, обращаясь, к партийцам, заявил, что все возможности «Единой России» должны служить одной цели, «чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата — Владимира Путина». Об итогах и главных событиях съезда...
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27 декабря 11:04
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27 декабря 10:18
27 декабря 10:16
27 декабря 09:20
27 декабря 09:15
В Волгограде накрыли цех по производству суррогатного алкоголя 18
26 декабря 20:15
26 декабря 20:09
26 декабря 16:37
26 декабря 16:13
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26 декабря 14:51
Происшествия
27 декабря 10:37
27 декабря 09:15
В Волгограде накрыли цех по производству суррогатного алкоголя 18
26 декабря 20:15
26 декабря 14:51
26 декабря 07:45
25 декабря 18:10
25 декабря 16:00
25 декабря 11:39
25 декабря 10:21
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25 декабря 09:05
24 декабря 15:06
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