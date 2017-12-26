В Волгограде накрыли цех по производству суррогатного алкоголя









Полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству суррогатного алкоголя, который располагался на территории хозяйственных построек в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, "левый" алкоголь производили на специальном оборудовании в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, с добавлением красителей и вкусовых добавок. Тут же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных брендов, в том числе и элитных. Сырье для изготовления контрафакта поставлялось на территорию области из Северо-Кавказского региона.













В общей сложности, в ходе проведения обысков на территории двух регионов, полицейские изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч бутылок готового к сбыту суррогата, порядка 40 тонн этилового спирта, из которого он изготавливался, а также поддельные акцизные марки, черновую документацию и денежные средства в сумме 340 тысяч рублей. Еще более 2 тонн опасного алкоголя, приготовленного к розничной продаже, изъяли оперативники у одного из реализаторов по месту жительства.













В результате спецоперации задержано 6 человек. Несмотря на ходатайства следствия об аресте, судом Ворошиловского района Волгограда в отношении владельцев подпольного производства – 61-летнего отца и его 34-летнего сына избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователями Следственного управления У МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное по ч. 6 статьи 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).