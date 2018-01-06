Волгоградская область в 2017 году в рублях, квадратных метрах и тоннах





Волгоградстат в течение всего уходящего года регулярно информировал жителей региона о социально-экономическом положении области в цифрах и фактах. Вот так мы прожили с вами 2017 год, напоминает ИА «Высота 102», ссылаясь на последние опубликованные данные ведомства.

В обрабатывающих производствах Волгоградской области в январе-ноябре 2017 г. отмечен рост выпуска продукции: индекс производства по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. составил 102,5%.

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2017 года составил 327,4 млрд. рублей, или 101,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе – октябре 2017 г. объем денежных доходов населения области сложился в размере 514,9 млрд. рублей и увеличился на 1,6% по сравнению с январем - октябрем 2016 г.

За январь-октябрь 2017 года средняя начисленная заработная плата составила 27120 рублей и увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2016 г. на 5,1%.

Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе – октябре 2017 года составили 514,9 млрд. рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 1,6%.

Реальные денежные доходы населения области за этот период уменьшились на 2,2%.

Численность постоянного населения области по состоянию на 1 ноября 2017 г. составила 2523,3 тыс. человек и уменьшилась за период с начала года на 11,9 тыс. человек.

В Волгоградской области в 2017 году получен миллион тонн овощей. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей в 2017 году составил 1025,4 тыс. тонн или 111,1% к 2016 г.

За январь-ноябрь 2017 года на территории Волгоградской области построены жилые дома общей площадью 516,4 тыс. квадратных метров, что на 8,1% меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года.



