|Экономика
|08.01.2018 14:45
Волгоградская область в 2017 году в рублях, квадратных метрах и тоннах
Волгоградстат в течение всего уходящего года регулярно информировал жителей региона о социально-экономическом положении области в цифрах и фактах. Вот так мы прожили с вами 2017 год, напоминает ИА «Высота 102», ссылаясь на последние опубликованные данные ведомства.
В обрабатывающих производствах Волгоградской области в январе-ноябре 2017 г. отмечен рост выпуска продукции: индекс производства по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. составил 102,5%.
Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2017 года составил 327,4 млрд. рублей, или 101,0% к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе – октябре 2017 г. объем денежных доходов населения области сложился в размере 514,9 млрд. рублей и увеличился на 1,6% по сравнению с январем - октябрем 2016 г.
За январь-октябрь 2017 года средняя начисленная заработная плата составила 27120 рублей и увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2016 г. на 5,1%.
Номинальные денежные доходы, полученные населением области в январе – октябре 2017 года составили 514,9 млрд. рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 1,6%.
Реальные денежные доходы населения области за этот период уменьшились на 2,2%.
Численность постоянного населения области по состоянию на 1 ноября 2017 г. составила 2523,3 тыс. человек и уменьшилась за период с начала года на 11,9 тыс. человек.
В Волгоградской области в 2017 году получен миллион тонн овощей. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий сельхозпроизводителей в 2017 году составил 1025,4 тыс. тонн или 111,1% к 2016 г.
За январь-ноябрь 2017 года на территории Волгоградской области построены жилые дома общей площадью 516,4 тыс. квадратных метров, что на 8,1% меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года.
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|08.01.2018 17:43
В течение всего 2017 года журналисты ИА «Высота 102» держали постоянную связь с нашими читателями. Зачастую к нам обращались уже отчаявшиеся люди, которые не могли добиться правды, восстановить справедливость, заставить чиновников выполнять свои обязанности и т.д. Мы всегда старались им помочь. По каждому обращению делали запросы, выезжали на место события, стучались в двери чиновников, депутатов и сотрудников многочисленных ведомств. К сожалению, нам не всегда удавалось исправить ситуацию, но все-таки мы можем сказать, что кому-то мы помогли. После публикации материалов на страницах информагентства ответственные товарищи реагировали на ситуацию, хотя по долгу службы должны были решать наболевшие вопросы, как говорится, в рабочем...
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|Общество
|08.01.2018 13:58
Праздничные мероприятия в Волгоградской области прошли организовано, нарушений правопорядка не выявлено. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сегодня на оперативном совещании в Волгограде сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в праздничные и выходные дни в регионе прошло более 900 массовых мероприятий, участие в которых приняли свыше 400 тысяч человек. В обеспечении правопорядка было задействовано около 5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, казаков и дружинников. Губернатор напомнил, что совсем скоро в Волгоградской области пройдут масштабные торжества, посвященные 75-летнему юбилею Сталинградской Победы. «Подготовка к празднованию 75-летия Сталинградской Победы проходит в плановом режиме», - отметил глава региона. На следующей неделе в...
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|Происшествия
|08.01.2018 12:24
Открыть огонь по колесам автомобиля, в котором ехал 23-летний нарушитель, пришлось полицейским в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне днем инспекторы ДПС попытались остановить отечественную “семерку”, но водитель не подчинился стражам порядка и попытался скрыться на своем авто. При этом он грубо нарушил правила безопасной езды. Сотрудники полиции пустились в погоню. Лихач игнорировал приказы остановиться, поэтому правоохранители были вынуждены открыть огонь по удиравшей легковушке. Однако это не остановило беглеца - он продолжал ехать на пробитых колесах. Остановить мужчину за рулем удалось только тогда, когда дорогу перед ним заблокировали другие экипажи ДПС....
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|Общество
|08.01.2018 12:12
Если в новогоднюю ночь в ваш дом заглянет счастье и ему понравится увиденное, то оно задержится у вас на весь год. В этом убеждены сотрудники Волгоградского ботанического сада, с которыми встретились журналисты ИА «Высота 102» в эти праздничные дни. Именно здесь, когда сюда попадаешь, шумный город как бы исчезает, оставляя позади житейскую суету, и открывается совсем другой мир… Об искусстве общения с природой, умении...
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|Происшествия
|08.01.2018 11:11
Маленькая девочка пострадала в аварии, произошедшей сегодня в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" представители экстренных служб региона, ДТП случилось утром на дороге "Котово-Коростино". 7-летняя пассажирка легкового авто получила травму головы при опрокидывании машины. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение Камышинской центральной городской больницы. Обстоятельства ДТП уточняются.
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|Происшествия
|08.01.2018 09:38
Пожилая женщина, гулявшая во дворе, попала под колеса грузовика в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне утром на улице Твардовского во дворе дома №8. Трогаясь с места, 25-летний водитель грузового "Mercedes-Benz 1823" не убедился в безопасности своего маневра и сбил 88-летнюю женщину. В результате аварии у пенсионерки оказалась сломана нога. Пострадавшая госпитализирована.
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|Культура
|07.01.2018 19:28 (Обновлено: 08.01.2018 09:37)
Отставки, новые назначения, резонансные проверки, покинувшие регион при странных обстоятельствах музыкальные раритеты - далеко не все события, которыми в 2017 году оказалась богата сфера культуры Волгоградской области. Редакция ИА "Высота 102" попыталась вспомнить самые знаковые моменты, повлиявшие на культурную жизнь региона в прошлом году. Лишился в 2017 году должности председателя комитета культуры Волгоградской области Виктор Гепфнер. Он считался чиновником-"долгожителем", так как возглавил это направление в 2009 году и смог удерживаться в руководящем кресле при нескольких губернаторах долгие 8 лет. Сферу культуры в ранге вице-губернатора стал курировать Владимир Попков. В числе своих приоритетных задач он назвал обновление...
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|Общество
|07.01.2018 17:13
Сквозняк в помещениях, плохое освещение и высокая влажность стали основаниями для приостановления на 30 суток деятельности МКУК «Динамовский центр культуры и благоустройства» Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Нехаевского районного суда. На приостановлении работы дома культуры настаивали представители территориального отдела Роспотребнадзора, которые выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации здания учреждения. В ходе проверки было установлено, что в доме культуры отсутствует рабочее освещение, а температура в помещениях всего +4...+4,8 °C при нормативе в +13 – +24 °C. Влажность воздуха в помещениях также превышает норму и составляет 80% при допустимых...
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|Общество
|07.01.2018 15:08
Должностное лицо, ответственное за содержание дорог во Фроловском районе Волгоградской области, оштрафовали на 10 тысяч рублей за несвоевременную обработку проезжей части противогололедной смесью. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял мировой судья судебного участка № 60 Волгоградской области, рассмотрев административный материал, составленный инспектором ГИБДД в отношении главного инженера Фроловского ДРСУ - филиала ГБУ «Волгоградавтодор» Владимира Шаповалова. По материалам дела, он, будучи ответственным за содержание дорог в районе, 26 ноября 2017 года своевременно не устранил нарушения, угрожающие безопасности дорожного движения, а именно не произвел отсыпку противогололедной смесью проезжей части автодороги Фролово-Ольховка-Камышин, что привело к образованию наледи и снежного наката. Постановление...
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|Общество
|07.01.2018 14:24
Накануне 1700 года Петр І издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Тогда впервые отгремел праздничный салют, а в домах появился главный атрибут праздника - новогодняя елка. В Царицыне долгое время любимым праздником было Рождество Христово. Новый год тоже отмечали, но менее масштабно. Какие блюда были на праздничных столах, чем любили заниматься в новогодние и рождественские каникулы жители Царицына, как наряжали елки, а также что изображали на открытках 100 лет назад и во времена СССР - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Происшествия
|07.01.2018 11:42
Два человека пострадали от огня в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в частном доме поступил из СНТ "Строитель". К моменту прибытия пожарных дом площадью 36 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Менее 20 минут понадобилось расчётам пожарно-спасательной части №65, чтобы обуздать стихию. Но тем не менее от огня пострадали 37-летняя женщина и 52-летний мужчина. Причиной случившегося, по мнению специалистов, мог стать разгерметизировавшийся газовый баллон.
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|Происшествия
|07.01.2018 11:32
Фугасную авиационную бомбу (ФАБ-100),найденную в овраге в районе улице Менжинского в Тракторозаводском районе Волгограда обезвредили сегодня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Первая в наступившем году авиационная бомба времён войны,найденная на территории Волгоградской области, была вывезена в безопасное место в район Орловского карьера в сопровождении экстренных служб. Обезвреживание снаряда провели специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России.
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|Происшествия
|07.01.2018 10:32
Туши трех косуль нашел инспектор по охране окружающей среды в "УАЗе", остановленном для проверки в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, внедорожник был задержан во время рейда по охране биоресурсов в природном парке "Нижнехоперский", в двух километрах севернее хутора Митькин. Убитых животных обнаружили в багажном отсеке. Прибывшие на место полицейские выяснили, что разрешение на охоту у 44-летнего местного жителя не было. Как стало известно информагентству, на нелегальный промысел вышел механик Кумылженского филиала "Волгоградского лесопожарного центра". У браконьера изъяли гладкоствольное охотничье ружье марки "ТОЗ" шестнадцатого калибра. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты оценивают в 300 тысяч рублей....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|07.01.2018 08:32
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что до окончательного разгрома немецко-фашистских войск на берегах Волги остается чуть больше месяца, но уже явственно ощущали дыхание приближающейся победы. О праздничном столе, открытках с фронта и новогодних пожеланиях из Сталинграда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|06.01.2018 20:19
Похороны бывшего ректора ВолГУ Олега Иншакова назначены на вторник, 9 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, по завещанию бывшего руководителя вуза прощание с ним состоится в здании научной библиотеки, расположенной по соседству с главным корпусом вуза. Панихида начнется в 11.00. Похоронен Олег Иншаков будет на Димитриевском кладбище. Библиотеку ВолГУ можно считать долгожданным детищем самого Олега Васильевича. Крупнейшее в ЮФО научное книгохранилище поле долгих лет строительства распахнуло свои двери в марте 2014 года. ...
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