Собственник «Красного Октября» требует принять заявление о банкротстве волгоградского завода





Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA обжаловала отказ арбитражного суда Волгоградской области принять ее заявление о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, жалоба отправлена в апелляционный суд. Напомним, ранее арбитражный суд Волгоградской области вернул заявление швейцарской компании о признании банкротом металлургического комбината. В качестве основания для этого послужил тот факт, что доверенность на подписание юристом Д. Колесниковым заявления о признании должника банкротом было подписано от швейцарской компании членом совета директоров Фабио Буоно. Однако документов, подтверждающих полномочия и право данного лица на выдачу доверенности от общества, в суд представлено не было. Как выяснилось, в компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA не согласились с таким решением суда, на которое подана апелляционная жалоба.

Ранее, напомним, в арбитражный суд с аналогичным заявлением о банкротстве «Красного Октября» обратилась межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области. Объем финансовых претензий налоговиков к комбинату – более 660 миллионов рублей. Заседание по этому делу назначено на 22 января 2018 года. Напомним, ухудшение финансовой ситуации на предприятии, увольнение персонала, а также намерение собственника обанкротить стратегическое предприятие России, работающее в том числе и на оборонзаказ, вызвало обеспокоенность федерального центра. Сейчас прорабатываются варианты выхода из сложившегося положения на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.



