Новогодний стол по-волгоградски: вкусные сюрпризы от больших профессионалов





Подготовка к новогодним и рождественским праздникам в самом разгаре. Хозяйки продумывают меню праздничного стола и, конечно, заранее закупают продукты. Своими секретами новогодних деликатесов, которые украсят стол и доставят настоящее вкусовое наслаждение, с ИА «Высота 102» поделились мастера «Волгоградского Мясокомбината», ассортимент которого насчитывает более полутысячи колбасных изделий и полуфабрикатов.

В наступающий Год Собаки на столе в изобилии должны быть именно мясные блюда. Поэтому предлагаем на ваш выбор:





Истинно царское горячее блюдо – запеченные перепела, фаршированные морковью и черносливом. Перепела – это ценный диетический продукт. Мясо перепелов не только вкусное, но и полезное. Оно содержит множество необходимых организму белков, при этом низкокалорийное, без холестерина, с большим содержанием витаминов и минеральных компонентов. Перепелки легко усваиваются организмом, не вызывают тяжести в желудке, что так важно для сытной новогодней ночи.

http://vlgmk.ru/ Рецепты новогодних блюд из перепелов можно посмотреть на сайте

Продукция комбината любима волгоградцами - её готовят по старым советским ГОСТам, и с учетом лучших мировых тенденций и рецептур. Так, здесь адаптирована технология производства знаменитого испанского Хамона и ряда сыровяленных деликатесов - Кулателло - нарезки ассорти из сыровяленого окорока и сыровяленой шейки и Прошутто Крудо – сыровяленого окорока, декорированного благородной белой плесенью, что является неотъемлемой частью испанского рецепта приготовления этого изысканного продукта.

Украсить и разнообразить новогодний стол можно красочной нарезкой из вкусных деликатесов.





Аппетитный варено-копченый деликатес из свиной шейки, который прослоен фаршем из нежирной свинины и кусочков шпика. Бекон декорирован посыпкой из белого и черного кунжута.





Аппетитная копчено-вареная свиная грудинка.





Заливное из свиного языка с кусочками моркови.





Мы используем только натуральное копчение на буковой щепе, соответственно, продукт обладает натуральным вкусным ароматом дымка.

Все представленные продукты можно приобрести в любом фирменном магазине «Волгоградского Мясокомбината».

Приятного аппетита!