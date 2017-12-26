ДТП в центре Волгограда в час пик остановило трамваи





Пробка образовалась на улице Краснознаменской в час пик из-за ДТП, сообщает ИА “Высота 102”. Напротив здания регионального главка МВД легковушка столкнулась с трамваем. В результате движение электротранспорта оказалось парализованным. Образовалась очередь примерно из 5-6 трамваев. Авария затруднила движение и легкового транспорта.

В пробке трамваи простояли около получаса. В результате инцидента никто не пострадал. "Подрезавшая" трамвай белая "Toyota", получила незначительные повреждения.



