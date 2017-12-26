Инициативная группа поддержала выдвижение Владимира Путина на президентские выборы





Сегодня инициативная группа в составе 668 человек поддержала выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборы президента. Об этом ИА «Высота 102» сообщили участники собрания, представляющие Волгоградскую область.

В состав группы, напомним, вошли секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников, депутат Госдумы Ирина Гусева, главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова, которая, однако, не смогла прилететь в Москву.

Как пояснил информагентству лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков, на собрании выступили ряд участников инициативной группы – пианист Денис Мацуев, фехтовальщица Софья Великая, представители волонтерского движении и другие. Каждый из них рассказал о том, почему именно он решил поддержать президента. Всего было зарегистрировано 668 человек. Со многими из участников инициативной группы Владимир Путин знаком лично. Так, лидер реготделения партии познакомился с главой государства на форуме в 2011 году.

Депутат Волгоградской облдумы, член регионального совета партии «Справедливой России» Дмитрий Калашников в беседе с корреспондентом информагентства напомнил, что накануне съезд эсеров поддержал кандидатуру Путина на президентских выборах. Поэтому в сегодняшнем собрании принимал участие лидер «СР» Сергей Миронов, а также члены фракции Госдумы и партийцы от регионов.

Решение инициативной группы о поддержке кандидатуры Путина будет оформлено документально и направлено в ЦИК РФ. Далее для регистрации президента России кандидатом ему необходимо заручиться подписями 300 тысяч жителей России.

О намерении участвовать в выборах президента России Владимир Путин заявил 6 декабря. На минувших выходных партия «Единая Россия» объявила о поддержке кандидатуры Путина на предстоящих 18 марта 2018 года выборах.







