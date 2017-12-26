Экс-депутат Волгоградской гордумы встретит новый год в СИЗО

Волгоградский областной суд не поддержал апелляцию экс-депутата Волгоградской гордумы Федора Литвиненко о замене содержания в СИЗО на домашний арест, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Ранее, 7 декабря, облсуд продлил арест бывшего народного избранника до 27 марта 2018 года.

Напомним, Литвиненко вместе с депутатами Волгоградской гордумы Зверевым и Щуром обвиняют в мошенничестве с автостраховкой. Ущерб от деятельности ОПГ, в которой насчитывалось несколько десятков человек, составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700.



