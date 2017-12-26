Смотрите сегодня в программе: жители и гости Волгоградской области получили шанс увидеть золото сарматов и узнать об истории древних племен. С начала зимнего периода на тонком льду водоемов Волгоградской области погибли 5 человек, в том числе ребенок: спасатели снова и снова предупреждают граждан об опасностях. Пожар в Ворошиловском районе Волгограда: огонь уничтожил объект общепита. Принарядились как никогда: Волгоград и Волжский наконец-то начали поддерживать общемировую традицию встречать новый год в сиянии большого количества огней.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.