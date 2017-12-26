«Ростелеком» предоставил онлайн-игрокам новые возможности









«Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Ростелеком» первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет всё, что нужно онлайн-игроку», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Абонент «Ростелекома» при подключении тарифного плана «Игровой» может активировать опцию Warface . Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится и составляет от 850 рублей (в зависимости от региона предоставления услуг). Если абонент одновременно пользуется другими услугами «Ростелекома» («Интерактивное ТВ», домашний телефон), то для них абонентская плата за «Игровой» будет еще выгоднее.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте wf.rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.



