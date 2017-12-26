После ДТП с автобусом в Москве проверили транспорт в Волгограде





На крупных пассажирских автотранспортных предприятиях Волгограда предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасной работы всех автобусов. Сегодня утром в дополнение к ежедневному технического осмотру подвижного состава перед выходом на линии прошла углубленная проверка всех систем автобусов и внеплановый инструктаж водителей, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Для проведения этих мероприятий рабочий день сотрудников автотранспортных предприятий начался на час раньше – в 4 часа утра. Специальная комиссия в составе механиков, представителей руководства предприятий-перевозчиков и сотрудников, ответственных за безопасность эксплуатации подвижного состава, особое внимание уделила состоянию рулевого управления и тормозных систем, включая антиблокировочную систему.

В рамках ежедневного контроля проверяется наличие в автобусах огнетушителей, аптечек и знаков аварийной остановки, на что комиссия сегодня также обратила внимание. С каждым водителем автобуса в индивидуальном порядке был проведен внеплановый дополнительный инструктаж. Им напомнили о правилах эксплуатации автобусов и особенностях безопасного вождения крупногабаритного транспорта в зимнее время года, о порядке действий в случае возникновения внештатной ситуации, в том числе, о правилах оказания первой помощи. Внимание членов всех экипажей обратили на недопустимость присутствия в водительской кабине посторонних предметов, в том числе личных вещей, которые могут помешать управлению транспортом. Проверке подвергся и журнал с отметками о времени начала и окончания рабочего дня водителей. Согласно правилам, отдых между двумя сменами водителей должен составлять не менее 12 часов – об этом проверяющие еще раз напомнили руководству служб эксплуатации предприятий.

Дополнительные меры по контролю технического состояния пассажирского автотранспорта предприняты в связи с трагедией, произошедшей накануне в Москве. Рейсовый пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В качестве версий причин произошедшего называют ошибку водителя и техническую неисправность автобуса.



