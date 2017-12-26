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Происшествия
 26.12.2017 14:51

В Волгограде полыхает пристройка к торговому павильону (ВИДЕО)



Пристройка к торговому павильону, где расположено кафе,  горит в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, объект расположен на улице Циолковского. Огнем объята крыша строения на площади 150 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102" с места события, полицейские разгоняют зевак, так как существует опасность взрыва газового баллона. Пожар полыхает рядом с площадкой, где продают елки. Как уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил в 14-25, в 14-45 огонь был локализован. В 15-20 пожар был полностью потушен.


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Расследования 26.12.2017 17:04 (Обновлено: 26.12.2017 17:04)

Волгоградский областной суд не поддержал апелляцию экс-депутата Волгоградской гордумы Федора Литвиненко о замене содержания в СИЗО на домашний арест, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции. Ранее, 7 декабря, облсуд продлил арест бывшего народного избранника  до 27 марта 2018 года. Напомним, Литвиненко  вместе с депутатами Волгоградской гордумы Зверевым и Щуром обвиняют в мошенничестве с автостраховкой. Ущерб от деятельности ОПГ, в которой насчитывалось несколько десятков человек, составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700.
Прочитана: 292 раз
Общество 26.12.2017 16:50

Жителям Волжского предлагается стать контролёрами-распорядителями при проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, которые будут проходить на стадионе «Волгоград-Арена». 28 декабря в большом зале в 11 часов в администрации Волжского состоится первое организационное собрание по вопросу бесплатного обучения по данной специальности, сообщили  ИА «Высота 102» в администрации Волжского.  Подготовку по курсу «Контролёр-распорядитель» по программе российского футбольного союза проводит профсоюз «Содружество» совместно с центром «Контакт». Среди обязанностей – контроль за соблюдением установленных правил поведения зрителей, помощь в ориентировании на стадионе, проверка билетов, абонементов, аккредитаций, обеспечение справочно-информационной поддержки. Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18 лет, презентабельный и аккуратный внешний...
Прочитана: 279 раз
Аналитика 26.12.2017 16:44

В Волгоградской области стали больше делать еды В Волгоградской области в этом году произвели пищевых продуктов больше, чем в прошлом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат,  индекс производства по данному виду экономической деятельности в январе-ноябре 2017 г. составил 115,5% к уровню аналогичного периода предыдущего года. Так, в январе-ноябре 2017 года  увеличилось производство: масла подсолнечного - в 2,2 раза; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 52,1%; >изделий макаронных  – на 39,1%; полуфабрикатов мясных  – на 28,2%. Также отмечен рост производства сметаны– на 19,1%; масла сливочного – на 17,8%; майонезов – на 16,6%; сыров – на 13,6%; рыбы переработанной и консервированной – на 12,7%; муки...
Прочитана: 194 раз
Телеком 26.12.2017 16:37

«Ростелеком» предоставил онлайн-игрокам новые возможности «Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Ростелеком» первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет всё, что нужно онлайн-игроку», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина. Абонент «Ростелекома» при подключении тарифного плана «Игровой» может активировать...
Прочитана: 180 раз
Политика 26.12.2017 16:13

Единороссы Волгоградской области после съезда партии готовы обеспечить безусловную победу Путину на выборах Одно из самых знаковых событий конца 2017 года - съезд партии «Единая России» - собрало в Москве в конце минувшей недели 2,5 тысячи человек.  Форум прошел 22-23 декабря. Волгоградскую область представляли около 25 человек, из них – семеро делегаты.  Главной новостью, хотя и ожидаемой, стало официальное заявление лидера «Единой России» Дмитрия Медведева о поддержке партией Владимира Путина на предстоящих выборах. Премьер-министр в ходе пленарного заседания, обращаясь, к партийцам, заявил, что все возможности «Единой России» должны служить одной цели, «чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата — Владимира Путина». Об итогах  и главных событиях съезда...
Прочитана: 3992 раз
Общество 26.12.2017 15:25

После ДТП с автобусом в Москве проверили транспорт в Волгограде На крупных пассажирских автотранспортных предприятиях Волгограда предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасной работы всех автобусов. Сегодня утром в дополнение к ежедневному технического осмотру подвижного состава перед выходом на линии прошла углубленная проверка всех систем автобусов и внеплановый инструктаж водителей, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Для проведения этих мероприятий рабочий день сотрудников автотранспортных предприятий начался на час раньше – в 4 часа утра. Специальная комиссия в составе механиков, представителей руководства предприятий-перевозчиков и сотрудников, ответственных за безопасность эксплуатации подвижного состава, особое внимание уделила состоянию рулевого управления и тормозных систем, включая антиблокировочную систему. В рамках ежедневного контроля проверяется наличие...
Прочитана: 1044 раз
Общество 26.12.2017 14:20 (Обновлено: 26.12.2017 14:21)

Власти Урюпинска Волгоградской области не устроил проект благоустройства территории нового культурного центра Арбитражный суд Волгоградской области постановил расторгнуть договор с ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Грин Арт", которому было поручено подготовить проектную документацию визуализации благоустройства территории строящегося в Урюпинске центра культурного развития. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск в суд подало муниципальное автономное учреждение "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области", с которым был заключен договор. По материалам дела, центр "Грин Арт" должен был подготовить документацию, охватывающую территорию центра в 6458 кв.м. Сумма работ была оценена в 85 тысяч рублей, сдать ее необходимо было до 26 апреля 2017 года. С условиями договора организация не справилась:...
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Общество 26.12.2017 13:47 (Обновлено: 26.12.2017 15:05)

Спасатели рассказали волгоградцам, как пережить новогодние праздники без потерь О правилах пожарной безопасности и поведении вблизи водных объектов в преддверии новогодних праздников рассказали сотрудники регионального главка МЧС, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Замначальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы полковник внутренней службы Олег Степаненко  поведал  об основных рисках,  поджидающих горожан во время празднования Нового года. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности при использовании пиротехники на улице и в помещении. Например, нужно внимательно читать инструкции и при запуске фейерверков убедиться, что те взорвутся именно в воздухе, а не попадут в окна домов или повредят электрические провода, и тем более в людей.   Его коллега,  главный специалист-эксперт отдела безопасности...
Прочитана: 1997 раз
Происшествия 26.12.2017 13:12

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего неработающего жителя Волгограда, укравшего из подъезда дома инвалидную коляску. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, коляска, принадлежащая инвалиду 1 группы, стояла в подъезде одного из домов по ул. Вучетича. Когда мама инвалида обнаружила пропажу, к ее поискам подключился наряд вневедомственной охраны, несущий службу в Красноармейском районе Волгограда. Старший сержант  Илья Панченко и  сержант Николай Голованов  по горячим следам задержали злоумышленника. Задержанный  в содеянном сознался. Похищенное изъято и возращено владелице. Возбуждено уголовное дело. 
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Экономика 26.12.2017 12:49 (Обновлено: 26.12.2017 14:20)

Анализ налоговых льгот, установленных на местном уровне, должны будут провести власти Волгограда и Волжского по поручению региональных властей. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято на очередном заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области. В частности, в администрации Волжского детально изучат, сколько всего СНТ воспользовались налоговой льготой, какие объекты недвижимости находятся на территории дачных обществ, а также – какие категории граждан пользуются этими льготами. Власти Волгограда должны также провести ревизию перечня местных льгот, в том числе - льгот для гаражных кооперативов. По сведениям информагентства, вероятно, власти Волгограда и Волжского могут отменить режим налогового благоприятствования для...
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Выборы 26.12.2017 12:26

В инициативную группу по выдвижению Путина в президенты вошли пятеро волгоградцев Сегодня в Москве инициативная группа по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России соберется на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.  Участие в заседании, которое пройдет в историческом парке «Россия - моя история», примут не менее 500 человек, среди которых есть и представители Волгоградской области. В состав группы включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова, которая, однако,...
Прочитана: 4689 раз
Телеком 26.12.2017 12:24

Топ-10 смартфонов России в предновогодних продажах «МегаФон» представляет десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошло шесть моделей Samsung, сообщила ИА “Высота 102» пресс-служба компании. Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках «МегаФона» в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 также попали сразу смартфонMicromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB. По состоянию на декабрь 2017-го года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж в штуках) в розничной сети «МегаФона» было продано в ценовом сегменте от 5 до 10...
Прочитана: 909 раз
Экономика 26.12.2017 11:54

Необходимость в привлечении кредитных средств испытали сразу в двух муниципальных образованиях – в Новониколаевском районе и в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 10 миллионов рублей понадобились администрации Новониколаевского района на погашение долговых обязательств бюджета и покрытие дефицита. Пользование кредитом обойдется районной администрации в 1 миллион рублей. Сто миллионов рублей коммерческого займа оформляет администрация Волжского для таких же целей. Кредитными средствами городские власти намерены пользоваться в течение двух лет, по мере необходимости. Услуга по предоставлению займа обойдется бюджету в 10 миллионов рублей.  
Прочитана: 980 раз
Расследования 26.12.2017 10:40

Частный детский сад, размещенный в цокольном этаже жилого дома в Дзержинском районе, был закрыт по решению районного суда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с просьбой провести проверку в прокуратуру обратились родители одного из детей. Во время обследования помещения специалисты пришли к выводу, что оно не соответствует санитарно-эпидемиологическими нормам по уровню освещенности и параметрам микроклимата, а расположение детсада в цокольном помещении также является нарушением. В результате суд признал частное учреждение не отвечающим требованиям безопасности. Решение суда о закрытии детского сада в законную силу еще не вступило. 
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Происшествия 26.12.2017 10:15

Жителя Михайловки, перевозившего партию стероидов, задержали местные наркополицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, запрещенные препараты были обнаружены в автомобиле 32-летнего мужчины. Всего правоохранители изъяли 200 таблеток и ампулу с анаболическими стероидами. В его доме нашли еще 100 таблеток сильнодействующего препарата. Известно, что мужчина зарабатывает на жизнь извозом, а свободное время посвящает тренировкам. Допинг он купил в зарубежном интернет-магазине. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ. Наказание за такое преступление может достигать 7 лет лишения свободы.
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