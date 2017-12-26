





Накануне в Волгоград из путешествия в Москву вернулись 26 кадетов школы №44. Как сообщает ИА «Высота 102», за полтора дня, проведенные в российской столице, дети посетили с десяток достопримечательностей и культурных мест. Организатором поездки и попутчиком для ребят по всем точкам туристического маршрута выступила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. С волгоградскими кадетами из школы №44 Анна Александровна уже знакома – все вместе они снимались в прогремевшем на всю страну клипе на песню «Дядя Вова, мы с тобой!».

В первый день сразу по приезду на Павелецкий вокзал дети с экскурсией посетили храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», Александровский сад и погуляли по территории Кремля. Пообедав и набравшись сил, ребята отправились в музей Победы на Поклонной горе, потом - в океанариум, а завершили свой насыщенный день на катке, расположенном на ВДНХ. На следующий день юных туристов ждали уже в Кремле на новогодней елке, после которой ребята отправились домой.







