Они крушили все, что оказывалось на их пути – киоски, павильоны, кафе и даже рынки. В Волгограде была не ночь, а целый год «длинных ковшей» – так город-герой весь 2017-ый готовился к чемпионату мира по футболу. Прежде чем благоустроить центральные улицы и проспекты, которые, на минуточку, увидят гости мундиаля, их зачищали от дряхлых и, как правило, не совсем законных строений. Вступившая в силу в марте 2017 года новая схема размещения нестационарных торговых объектов развязала руки властям для демонтажа стильных (по меркам 90-х годов) ларьков и павильонов. Ушла целая эпоха. Нет, их еще много в Волгограде, но теперь они...