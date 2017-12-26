Служебные собаки задержали "преступника" в школе-интернате Волгоградской области





Сегодня сотрудники кинологической службы ГУ МВД Волгоградской области побывали в гостях у воспитанников Красноярской школы-интерната Жирновского района Волгоградской области в рамках всероссийской акции МВД России "Полицейский Дед Мороз". Как сообщили ИА «Высота 102» в школе-интернате, к детям, имеющим ограничения по здоровью, приехали пять сотрудников, в том числе младший инспектор-кинолог старший прапорщик полиции Галина Корбелева с бельгийской овчаркой по кличке Малигос и старший инспектор-кинолог капитан полиции Сергей Фролов с немецкой овчаркой Алисой. Продемонстрированные способности четвероногих питомцев вызвали полный восторг у детворы. Например, бельгийская овчарка Малигос по команде хозяина отразила нападение условного преступника, а немецкая овчарка Алиса нашла условные наркотики в ручной клади. Подобные поездки в детские дома, в школы-интернаты сотрудники кинологического центра практикуют уже не первый раз. Общение четвероногих питомцев и детей всегда позитивно отражается и на школьниках, и на взрослых. Ребята от души аплодировали служебным собакам, играли с ними, гладили и фотографировались. Сотрудники Центра подарили детям новогодние подарки – фрукты и сладости. В свою очередь и ребята вместе с воспитателями пригласили полицейских на свою новогоднюю елку и выступили с песнями, танцами и новогодними стихами.



