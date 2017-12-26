В Волгограде сотрудники Росгвардии вернули похищенную коляску инвалиду

В Волгоградской области в этом году произвели пищевых продуктов больше, чем в прошлом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, индекс производства по данному виду экономической деятельности в январе-ноябре 2017 г. составил 115,5% к уровню аналогичного периода предыдущего года. Так, в январе-ноябре 2017 года увеличилось производство: масла подсолнечного - в 2,2 раза; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 52,1%; >изделий макаронных – на 39,1%; полуфабрикатов мясных – на 28,2%. Также отмечен рост производства сметаны– на 19,1%; масла сливочного – на 17,8%; майонезов – на 16,6%; сыров – на 13,6%; рыбы переработанной и консервированной – на 12,7%; муки...