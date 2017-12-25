



Сегодня в Москве инициативная группа по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России соберется на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Участие в заседании, которое пройдет в историческом парке «Россия - моя история», примут не менее 500 человек, среди которых есть и представители Волгоградской области. В состав группы включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова, которая, однако, не смогла прилететь в Москву.

Поскольку Владимир Путин решил пойти на выборы самовыдвиженцем, то собрание инициативной группы в его поддержку является обязательной процедурой для регистрации президента кандидатом. В состав группы должно быть включено не менее 500 человек, обладающих электоральным правом. О времени и месте проведения собрания в обязательном порядке уведомляется Центральный избирком РФ. После проведения заседания глава государства лично обязан обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации группы. Получив официальный статус, группа откроет спецсчет для финансирования кампании. В свою поддержку Путину нужно будет собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Причем на каждый регион страны должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей.

Напомним, о решении участвовать в выборах президента России Владимир Путин заявил 6 декабря в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Спустя неделю на своей пресс-конференции он уточнил, что намерен выдвинуться в качестве независимого кандидата. При этом Путин отметил, что рассчитывает на поддержку партий и общественности. 23 декабря на съезде «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о том, что партия окажет всестороннюю поддержку главе государства на предстоящих выборах.



