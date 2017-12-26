Власти Урюпинска Волгоградской области не устроил проект благоустройства территории нового культурного центра









Арбитражный суд Волгоградской области постановил расторгнуть договор с ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Грин Арт", которому было поручено подготовить проектную документацию визуализации благоустройства территории строящегося в Урюпинске центра культурного развития. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, иск в суд подало муниципальное автономное учреждение "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области", с которым был заключен договор. По материалам дела, центр "Грин Арт" должен был подготовить документацию, охватывающую территорию центра в 6458 кв.м. Сумма работ была оценена в 85 тысяч рублей, сдать ее необходимо было до 26 апреля 2017 года. С условиями договора организация не справилась: сроки были нарушены, а разработанная документация не устроила заказчика. Проект визуализации был сдан в июле 2017 года, но оказался неполным. Заказчик предложил исполнителю доработать документацию, однако этого не было сделано. Это стало основанием для обращения в суд с требованием о расторжении договора и возврате аванса. С ООО "Архитектурно- ландшафтный центр "Грин Арт" в пользу муниципального автономного учреждения "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" взыскано 25500 рублей аванса, а также неустойка в размере 16235 рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 8000 рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, новый центр культурного развития в Урюпинске будет представлять собой современный культурно-досуговый центр с конференц-залом на 200 мест, экспозиционным залом, библиотекой и кафе. Он сможет принять 480 посетителей. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области на 2015–2020 годы". Центр планируется построить к сентябрю 2018 года. По данным администрации городского округа-город Урюпинск, здание нового учреждения культуры строит подрядная организация ООО "Ремонтно – строительное управление - 55". Уже закончены работы по монтажу железобетонных конструкций, бетонирование и гидроизоляция фундамента здания. Выполнены работы по устройству фундамента для установки блочно-модульной котельной. Произведено технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. Производятся укладка плит перекрытия технического этажа и кирпичная кладка стен здания. Отмечается, что работы ведутся согласно графику и в соответствии с муниципальным контрактом.

Фото строительства центра с официального сайта администрации Урюпинска