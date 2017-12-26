Спасатели рассказали волгоградцам, как пережить новогодние праздники без потерь





О правилах пожарной безопасности и поведении вблизи водных объектов в преддверии новогодних праздников рассказали сотрудники регионального главка МЧС, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Замначальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы полковник внутренней службы Олег Степаненко поведал об основных рисках, поджидающих горожан во время празднования Нового года. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности при использовании пиротехники на улице и в помещении. Например, нужно внимательно читать инструкции и при запуске фейерверков убедиться, что те взорвутся именно в воздухе, а не попадут в окна домов или повредят электрические провода, и тем более в людей.

Его коллега, главный специалист-эксперт отдела безопасности на водных объектах призвал волгоградцев и жителей области проявить максимальную бдительность, находясь рядом с реками и озерами. Особо осторожными следует быть любителям зимней рыбалки. Лед, по словам спасателя, еще слишком тонок и ненадежен. На его формировании негативно сказались перемены погоды.

Также сотрудники МЧС напомнили родителям о необходимости внимательно следить за детьми, ведь часто именно их забавы с огнем и игры на тонком льду заканчиваются трагедией.



