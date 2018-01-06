|Общество
|07.01.2018 14:24
Празднование Нового года и Рождества: от Царицына до Волгограда
Накануне 1700 года Петр І издал указ праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Тогда впервые отгремел праздничный салют, а в домах появился главный атрибут праздника - новогодняя елка. В Царицыне долгое время любимым праздником было Рождество Христово. Новый год тоже отмечали, но менее масштабно. Какие блюда были на праздничных столах, чем любили заниматься в новогодние и рождественские каникулы жители Царицына, как наряжали елки, а также что изображали на открытках 100 лет назад и во времена СССР - в видеоматериале ИА "Высота 102".
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Культура
|07.01.2018 19:28 (Обновлено: 07.01.2018 20:10)
Отставки, новые назначения, резонансные проверки, покинувшие регион при странных обстоятельствах музыкальные раритеты - далеко не все события, которыми в 2017 году оказалась богата сфера культуры Волгоградской области. Редакция ИА "Высота 102" попыталась вспомнить самые знаковые моменты, повлиявшие на культурную жизнь региона в прошлом году. Лишился в 2017 году должности председателя комитета культуры Волгоградской области Виктор Гепфнер. Он считался чиновником-"долгожителем", так как возглавил это направление в 2009 году и смог удерживаться в руководящем кресле при нескольких губернаторах долгие 8 лет. Сферу культуры в ранге вице-губернатора стал курировать Владимир Попков. В числе своих приоритетных задач он назвал обновление...
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|Общество
|07.01.2018 17:13
Сквозняк в помещениях, плохое освещение и высокая влажность стали основаниями для приостановления на 30 суток деятельности МКУК «Динамовский центр культуры и благоустройства» Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Нехаевского районного суда. На приостановлении работы дома культуры настаивали представители территориального отдела Роспотребнадзора, которые выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации здания учреждения. В ходе проверки было установлено, что в доме культуры отсутствует рабочее освещение, а температура в помещениях всего +4...+4,8 °C при нормативе в +13 – +24 °C. Влажность воздуха в помещениях также превышает норму и составляет 80% при допустимых...
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|Общество
|07.01.2018 15:08
Должностное лицо, ответственное за содержание дорог во Фроловском районе Волгоградской области, оштрафовали на 10 тысяч рублей за несвоевременную обработку проезжей части противогололедной смесью. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял мировой судья судебного участка № 60 Волгоградской области, рассмотрев административный материал, составленный инспектором ГИБДД в отношении главного инженера Фроловского ДРСУ - филиала ГБУ «Волгоградавтодор» Владимира Шаповалова. По материалам дела, он, будучи ответственным за содержание дорог в районе, 26 ноября 2017 года своевременно не устранил нарушения, угрожающие безопасности дорожного движения, а именно не произвел отсыпку противогололедной смесью проезжей части автодороги Фролово-Ольховка-Камышин, что привело к образованию наледи и снежного наката. Постановление...
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|Происшествия
|07.01.2018 11:42
Два человека пострадали от огня в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в частном доме поступил из СНТ "Строитель". К моменту прибытия пожарных дом площадью 36 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Менее 20 минут понадобилось расчётам пожарно-спасательной части №65, чтобы обуздать стихию. Но тем не менее от огня пострадали 37-летняя женщина и 52-летний мужчина. Причиной случившегося, по мнению специалистов, мог стать разгерметизировавшийся газовый баллон.
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|Происшествия
|07.01.2018 11:32 (Обновлено: 07.01.2018 13:39)
Фугасную авиационную бомбу (ФАБ-100),найденную в овраге в районе улице Менжинского в Тракторозаводском районе Волгограда обезвредили сегодня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Первая в наступившем году авиационная бомба времён войны,найденная на территории Волгоградской области, была вывезена в безопасное место в район Орловского карьера в сопровождении экстренных служб. Обезвреживание снаряда провели специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России.
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|Происшествия
|07.01.2018 10:32
Туши трех косуль нашел инспектор по охране окружающей среды в "УАЗе", остановленном для проверки в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, внедорожник был задержан во время рейда по охране биоресурсов в природном парке "Нижнехоперский", в двух километрах севернее хутора Митькин. Убитых животных обнаружили в багажном отсеке. Прибывшие на место полицейские выяснили, что разрешение на охоту у 44-летнего местного жителя не было. Как стало известно информагентству, на нелегальный промысел вышел механик Кумылженского филиала "Волгоградского лесопожарного центра". У браконьера изъяли гладкоствольное охотничье ружье марки "ТОЗ" шестнадцатого калибра. Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты оценивают в 300 тысяч рублей....
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|Происшествия
|07.01.2018 09:46
Маленькая девочка пострадала в результате аварии, произошедшей в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ночью на перекрестке улиц имени 64-Армии и Курчатова 27-летний водитель “Renault Fluence” не уступил дорогу имевшему преимущество “Hyundai Solaris”. От удара различные травмы получила 10-летняя девочка, которая находилась в “Hyundai”. Ребенка госпитализировали.
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|Общество
|07.01.2018 09:14
Рождественские гулянья в праздничные дни пройдут на приходах Волгоградской и Камышинской епархии. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, в храме Похвалы Пресвятой Богородицы праздник начнется 7 января в 12:00, в Казанском кафедральном соборе – 8 января в 12:00. В большинстве приходов ёлки для детей состоятся по окончании утренней Литургии 7 января. Гостей ожидают рождественские представления, хороводы, угощение горячим чаем со сладостями. Праздничные спектакли подготовили православные театры Волгограда. Представления для детей «Рождество в стране царя Салтана» по мотивам сказок Пушкина дает театр духовно-нравственного сюжета Миргород. Показы пройдут на сцене ДК Ворошиловский (ул. Ким, 5) 7 января в 15:00, 8...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|07.01.2018 08:32
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что до окончательного разгрома немецко-фашистских войск на берегах Волги остается чуть больше месяца, но уже явственно ощущали дыхание приближающейся победы. О праздничном столе, открытках с фронта и новогодних пожеланиях из Сталинграда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|06.01.2018 20:19
Похороны бывшего ректора ВолГУ Олега Иншакова назначены на вторник, 9 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, по завещанию бывшего руководителя вуза прощание с ним состоится в здании научной библиотеки, расположенной по соседству с главным корпусом вуза. Панихида начнется в 11.00. Похоронен Олег Иншаков будет на Димитриевском кладбище. Библиотеку ВолГУ можно считать долгожданным детищем самого Олега Васильевича. Крупнейшее в ЮФО научное книгохранилище поле долгих лет строительства распахнуло свои двери в марте 2014 года. ...
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|Культура
|06.01.2018 14:57
В канун Рождества в волгоградском клубе творческой интеллигенции "Парнас" подвели итоги ушедшего года. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в волгоградском доме литераторов, основные события были связаны с победами молодых поэтов и писателей на международных и всероссийских конкурсах. Среди них - литературно-художественные конкурсы "Сталинградская сирень", "Гренадеры, вперёд!", "Жемчужная строка", пушкинский конкурс-фестиваль, который традиционно проходит в области в День русского языка. Победителей, завоевавших первые, вторые и третьи места, поздравили руководители писательского Союза, особо отметив современное звучание стихотворений Елены Ломакиной, искренность интонаций произведений Людмилы Колесниченко и Владислава...
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|Общество
|06.01.2018 14:54
Новогодние праздники не стали препятствием для продолжения работ по благоустройству Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в частности, на одной стороне улицы Невской рабочие в настоящее время укладывают брусчатку. Окончания работ с нетерпением ждут жители близлежащих домов: все это время они вынуждены были терпеть неудобства в виде вырытых траншей и гор грунта, которые им приходилось преодолевать при переходе дороги. Также в эти праздничные дни рабочие продолжали доводить до ума остановочные павильоны, устанавливая в них стеклянные ограждения. Сейчас лишь часть остановок предстали перед горожанами в готовом виде. Между тем, не все волгоградцы довольны тем, что остановки закрыты от ветра лишь...
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|Общество
|06.01.2018 14:23
Сегодня на 66-ом году жизни скончался бывший президент Волгоградского государственного университета Олег Иншаков. Как сообщает ИА «Высота 102», профессор длительное время боролся с онкологическим заболеванием, проходил лечение в волгоградских и московских клиниках. Доктор экономических наук скончался у себя дома в Волгограде. Коллектив ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и близким Олега Иншакова. Олег Васильевич Иншаков – почетный гражданин города Волгограда, доктор экономических наук, Его заслуги отмечены почетными званиями и государственными наградами: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998); Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002); Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002); Орден Дружбы (2006); Орден Почета (2012)....
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|Общество
|06.01.2018 13:01
Наступивший 2018 год ознаменован пятью затмениями: тремя частичными солнечными и двумя полными лунными, сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском планетарии. Жители региона станут свидетелями двух лунных затмений, первое из которых будет в зоне видимости уже 31 января. Рекомендуется наблюдать его с возвышенностей или с места с открытым горизонтом, например, с берега Волги. Второе полное лунное затмение 27-28 июля по условиям видимости будет намного более комфортным, чем январское. Начиная с 22:30, Луна целиком скроется в земной тени на 1 час 43 минуты — это будет самое продолжительное полное лунное затмение в текущем столетии. Сотрудники планетария в...
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|Общество
|06.01.2018 11:16
Около тысячи сотрудников полиции будут охранять верующих во время рождественских праздников, об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. С сегодняшнего дгя наряды полиции приступят к дежурству у каждого из 168 культовых сооружений. Вместе с ними беречь покой и безопасность волгоградцев будут сотрудники Росгвардии, дружинники, казаки и работники ЧОПов. Безопасность на дорогах обеспечат наряды ДПС. Ожидается, что в торжественных богослужениях будут участвовать более 30 тысяч человек.
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