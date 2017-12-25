Книга по вторичному размещению ипотечных ценных бумаг ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» (банк-оригинатор: ВТБ24 (ПАО)) была закрыта 20 декабря. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации – однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АО «АИЖК». По облигациям установлен квартальный купон 11.50% годовых, а также предусмотрен колл-опцион, дата погашения бумаг – 28.04.2046 г.

В рынок была анонсирована сделка объемом benchmark от 10 млрд руб. и, благодаря значительному спросу со стороны рынка, итоговый объем размещения составил 18 млрд руб. Десять инвесторов подали свои заявки в процессе букбилдинга, общий спрос на бумагу составил порядка 24 млрд руб. Расчеты по сделке запланированы на 21-26.12.2017 г.





Справка. АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 740сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 260млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.