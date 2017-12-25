Жителей Волгоградской области обеспечат металлодетекторами

Семьдесят миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на закупку металлодетекторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка оформлена по линии комитета по делам казачества и национальностей Волгоградской области «для государственных нужд». На средства областного бюджета планируется закупить 600 стационарных (арочных) металлодетекторов, необходимых для контроля на теле человека огнестрельного, холодного оружия, а также других металлических предметов. Также будет приобретено 600 ручных металлодетекторов. Среди предъявляемых характеристик – возможность обнаружения пистолета ПМ на расстоянии не менее 2,5 см от прибора, опасной бритвы – на расстоянии не менее 1 см. Оборудование для поиска запрещенных предметов при досмотре граждан планируется установить во всех районах и городских округах Волгоградской области. Больше всего стационарных металлодетекторов появится в Волгограде – около 200 единиц, в Волжском – 64, а, например, в Старой Полтавке – всего 2.



