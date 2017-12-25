“Небесную иллюминацию” наблюдали жители Волгограда и области





Сияние в небе увидели ранним утром жители Волгограда и области. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, "небесную иллюминацию" наблюдали волгоградцы от Красноармейского района до Cпартановки. Сообщение о необычном явлении поступили также из Михайловки. Сейчас выясняются причины феномена.

Как стало известно информагентству от источника в министерстве обороны, причиной явления стал учебный запуск межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр".