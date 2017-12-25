|Происшествия
|26.12.2017 07:45
“Небесную иллюминацию” наблюдали жители Волгограда и области
Сияние в небе увидели ранним утром жители Волгограда и области. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, "небесную иллюминацию" наблюдали волгоградцы от Красноармейского района до Cпартановки. Сообщение о необычном явлении поступили также из Михайловки. Сейчас выясняются причины феномена.
Как стало известно информагентству от источника в министерстве обороны, причиной явления стал учебный запуск межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр".
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Журналисты ИА «Высота 102» вспомнили амбициозные обещания губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которые он озвучил в...
|Расследования
|26.12.2017 10:40
Частный детский сад, размещенный в цокольном этаже жилого дома в Дзержинском районе, был закрыт по решению районного суда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с просьбой провести проверку в прокуратуру обратились родители одного из детей. Во время обследования помещения специалисты пришли к выводу, что оно не соответствует санитарно-эпидемиологическими нормам по уровню освещенности и параметрам микроклимата, а расположение детсада в цокольном помещении также является нарушением. В результате суд признал частное учреждение не отвечающим требованиям безопасности. Решение суда о закрытии детского сада в законную силу еще не вступило.
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|Происшествия
|26.12.2017 10:15
Жителя Михайловки, перевозившего партию стероидов, задержали местные наркополицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, запрещенные препараты были обнаружены в автомобиле 32-летнего мужчины. Всего правоохранители изъяли 200 таблеток и ампулу с анаболическими стероидами. В его доме нашли еще 100 таблеток сильнодействующего препарата. Известно, что мужчина зарабатывает на жизнь извозом, а свободное время посвящает тренировкам. Допинг он купил в зарубежном интернет-магазине. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ. Наказание за такое преступление может достигать 7 лет лишения свободы.
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|Культура
|26.12.2017 10:12
Шикарный новогодний подарок приготовил Волгоградский областной музей своим посетителям. Впервые в большом объеме выставляется легендарное золото сарматов. Открытие для широкой публики состоится 28 декабря. Журналисты ИА «Высота 102» стали первыми посетителями уникальной экспозиции. Изысканная ритуальная посуда, дамские ювелирные изделия и даже украшения для коней – все сделано из почитаемых древними племенами благородных металлов – золота и серебра. Сказать, что эти находки древние – ничего не сказать. Им по две с лишним тысячи лет. Первые реликвии сарматских племен были найдены на территории нынешней Волгоградской области еще в XIX веке. И по сей день археологи ежегодно выезжают на...
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|Общество
|26.12.2017 09:11
Михаил Гайворонский назначен председателем комитета строительства администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии. Напомним, ранее президиум фракции партии «Единая Россия» в гордуме одобрил ротацию кадров в администрации Волгограда. Нардепы поддержали кандидатуру Михаила Гайворонского на должность председателя комитета по строительству мэрии. Гайворонский до этого назначения возглавлял другое ведомство в администрации города– комитет инвестиций и муниципальных закупок. Ранее пост руководителя комитета по строительству администрации Волгограда покинул Юрий Кокин. Напомним, в мае текущего года он пошел под суд за служебный подлог. Еще в 2015 году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе Кокин, будучи директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации...
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|Общество
|26.12.2017 08:30
Семьдесят миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на закупку металлодетекторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка оформлена по линии комитета по делам казачества и национальностей Волгоградской области «для государственных нужд». На средства областного бюджета планируется закупить 600 стационарных (арочных) металлодетекторов, необходимых для контроля на теле человека огнестрельного, холодного оружия, а также других металлических предметов. Также будет приобретено 600 ручных металлодетекторов. Среди предъявляемых характеристик – возможность обнаружения пистолета ПМ на расстоянии не менее 2,5 см от прибора, опасной бритвы – на расстоянии не менее 1 см. Оборудование для поиска запрещенных предметов при досмотре граждан планируется...
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|Политика
|25.12.2017 20:08
Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в кандидаты в президенты Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. Причиной отказа стало наличие у него непогашенной судимости. Из 13 членов ЦИК за данное решение проголосовали 12 человек.
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|Аналитика
|25.12.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде полиция не увидела столько сторонников Навального, сколько насчитал его штаб
Смотрите сегодня в программе: волгоградские единороссы собираются активизировать работу и поделиться с земляками энергией прошедшего съезда ведущей политической силы. Волгоградская область взяла объявленный президентом курс на модернизацию здравоохранения: председатель профильного регионального комитета получил повышение. Флагман «Справедливой России» избавился от «пассажира» в федеральном розыске: бывший депутат Госдумы Олег Михеев больше не в президиуме ЦК партии. Итогом акции сторонников Навального в Волгограде стал разброс данных по количеству пришедших: полиция и облизбирком насчитали меньше, штаб зарегистрировал больше. Волжский на позитиве: в городе прошел веселый парад альтернативных елок. ...
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|Происшествия
|25.12.2017 18:10
Пешеходная эстакада над центральной набережной Волгограда пострадала от очередного большегруза. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня крупногабаритная фура неудачно попыталась проехать под мостом на участке Нулевой продольной. Мостовой переход получил повреждения - такое случается уже не в первый раз. Периодически различные транспортные средства не вписываются в габариты пролета. Предупреждающий знак водителей больших машин не останавливает.
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|Общество
|25.12.2017 17:44
Муниципальные власти приступили к демонтажу 20-метровой информационной конструкции магазина детских товаров на фасаде здания по улице Рабоче-Крестьянской, 9. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, громоздкая конструкция не только портит внешний вид здания, но и создает угрозу жизни горожан, так как размещена над пешеходным тротуаром. На неоднократные предписания властей устранить нарушение владелец объекта не реагировал, поэтому работы пришлось организовать муниципалитету. В целях безопасности конструкцию разбирают в ночное время при помощи тяжелой техники. В течение ближайших двух дней вывеска будет полностью снята с фасада Дома быта. Вывеска на фасаде Дома быта в Ворошиловском районе появилась около 10 лет назад. Она...
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|Расследования
|25.12.2017 16:42
Дмитрий Серединцев, выбросивший из окна свою подругу, проведет следующие семь лет в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия оставила в силе такой приговор Иловлиского районного суда. 29 мая 2017 года, в начале четвертого утра, крепко выпивший мужчина потребовал от женщины интимной близости. Она ему отказала. Рассвирепевший иловлинец вытащил ее с кровати и выбросил из окна квартиры, находящейся на четвертом этаже. Женщину, получившую тяжкие телесные повреждения, спасли соседи, которые вызвали скорую. Районный суд приговорил Серединцева к тюремному заключению. В областном суде осужденный и его адвокат пытались переквалифицировать преступление с покушения на убийство ...
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|Общество
|25.12.2017 16:38
Социальные инициативы президента Российской Федерации, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, вызвали большой положительный резонанс во многих городах России, в том числе в Волгограде. Их обсуждению было посвящено расширенное заседание Совета многодетных родителей Дзержинского района города, которое провел региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в гордуме. По поручению федерального координатора проекта «Крепкая семья», депутата Государственной Думы ФС РФ Ольги Окуневой, Иосиф Ефремов подробно разъяснил основные...
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|Происшествия
|25.12.2017 16:00
Жителю Николаевского района грозит тюрьма за ложный донос и административная ответственность за передачу управления машиной пьяному. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером полицейские остановили "Оку", водитель которой нарушил правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был пьян. Во время составления протокола выяснилось, что машина принадлежит его знакомому. Хозяин авто ехал на заднем сидении, но, заметив стража порядка, покинул транспорт и поспешил домой. Дома автовладелец, который также находился “под градусом”, решил заявить об угоне автомобиля и спасти себя от ответственности за передачу управления личным транспортом нетрезвому товарищу. Но "хитрый" план провалился. И теперь хозяину машины грозит до двух...
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|Общество
|25.12.2017 15:18
Евгений Кучерявенко возглавил «осиротевшее» после ухода Альберта Льянова представительство Волгоградской области в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт структурного подразделения администрации Волгоградской области. Евгений Кучерявенко до этого назначения являлся гендиректором АО «Корпорация развития Волгоградской области». До этого он работал помощником губернатора Волгоградской области. Напомним, сегодня стало известно об увольнении Альберта Льянова, с 2013 года руководившего представительством Волгоградской области в Москве. Его уход связан с переходом на другую работу.
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|Телеком
|25.12.2017 14:59
Участники «Звездной дорожки» – серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России, побывали на Чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Мастер-классы прошли уже более чем в пятидесяти городах России. Как это было в Волжском читайте здесь. На турнир приехали дети с тренерами из Читы, Казани, Уссурийска, Вологды, Рязани, Волжского и Ханты-Мансийска. Посещение подобных мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом. Во время Чемпионата России они могут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой – дети жили в официальном отеле турнира, смотрели соревнования...
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|Расследования
|25.12.2017 14:00
К штрафу в 10 тысяч рублей и возвращению растраченных 180 тысяч рублей гранта приговорил Старополтавский районный суд местного фермера. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 53-летний мужчина получил от областного комитета сельского хозяйства грант в один миллион рублей. На эти деньги он должен был купить два трактора и холодильное оборудование. Но фермер решил потратить часть выделенных средств на другое. Для этого фермер завысил стоимость трактора "Т-150" на 180 тысяч. А затем отчитался о расходах в облкомитет. Когда обман вскрылся и ловкача задержали полицейские мужчина сознался в совершенном проступке.
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26 декабря 10:12
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“Небесную иллюминацию” наблюдали жители Волгограда и области 36
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Происшествия
26 декабря 07:45
“Небесную иллюминацию” наблюдали жители Волгограда и области 36
25 декабря 18:10
25 декабря 16:00
25 декабря 11:39
25 декабря 10:21
25 декабря 10:10
25 декабря 09:05
24 декабря 15:06
23 декабря 09:47
23 декабря 08:12
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22 декабря 12:15
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20 декабря 14:42
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