Муниципальные власти приступили к демонтажу 20-метровой информационной конструкции магазина детских товаров на фасаде здания по улице Рабоче-Крестьянской, 9. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, громоздкая конструкция не только портит внешний вид здания, но и создает угрозу жизни горожан, так как размещена над пешеходным тротуаром. На неоднократные предписания властей устранить нарушение владелец объекта не реагировал, поэтому работы пришлось организовать муниципалитету. В целях безопасности конструкцию разбирают в ночное время при помощи тяжелой техники. В течение ближайших двух дней вывеска будет полностью снята с фасада Дома быта.

Вывеска на фасаде Дома быта в Ворошиловском районе появилась около 10 лет назад. Она представляет собой объемную конструкцию из металла в виде треугольника, вершина которого опирается на колонну, установленную в зеленой зоне. Непосредственно под вывеской расположен пешеходный тротуар, по которому ежедневно передвигаются сотни людей. Кроме того, крупная вывеска нарушает целостный облик здания, построенного еще в середине прошлого столетия.

В начале года специалистами мэрии на территории Волгограда было выявлено порядка 5000 информационных конструкций, установленных с нарушениями. Только в Ворошиловском районе выявлено порядка 1000 нарушений в этой сфере. Предпринимателей муниципальные власти письменно уведомили владельцев данных объектов о наличии ошибок и потребовали исправить недочеты. На сегодняшний день почти 2000 информационных вывесок приведены в соответствие, по остальным объектам работы еще продолжаются. Всего с улиц города за все время убрано около 1200 незаконных информационных конструкций.



