Федеральные дороги Волгоградской, Ростовской и республики Калмыкии полностью очистили от снега, однако уже в ближайшие сутки в этих регионах ЮФО ожидается дождь со снегом, местами – шквалистый ветер. Об этом заявили ИА «Высота 102» в управлении дорог «Азов». Только в минувшие выходные дни для борьбы со снегом и гололедом было мобилизовано 30 единиц техники в Ростовской области, 23 – в Волгоградской и 35 в Калмыкии. Всего израсходовано 2100 тонн реагентов. На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский, где осадки были наиболее сильные, спецтехника очистила от снега 700 км автодорог, для обработки трассы израсходовано 700 тонн пескосоляной смеси. На всех направлениях движение транспорта...

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