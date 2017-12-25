









Смотрите сегодня в программе: волгоградские единороссы собираются активизировать работу и поделиться с земляками энергией прошедшего съезда ведущей политической силы. Волгоградская область взяла объявленный президентом курс на модернизацию здравоохранения: председатель профильного регионального комитета получил повышение. Флагман «Справедливой России» избавился от «пассажира» в федеральном розыске: бывший депутат Госдумы Олег Михеев больше не в президиуме ЦК партии. Итогом акции сторонников Навального в Волгограде стал разброс данных по количеству пришедших: полиция и облизбирком насчитали меньше, штаб зарегистрировал больше. Волжский на позитиве: в городе прошел веселый парад альтернативных елок.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.