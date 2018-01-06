Отставки, новые назначения, резонансные проверки, покинувшие регион при странных обстоятельствах музыкальные раритеты - далеко не все события, которыми в 2017 году оказалась богата сфера культуры Волгоградской области. Редакция ИА "Высота 102" попыталась вспомнить самые знаковые моменты, повлиявшие на культурную жизнь региона в прошлом году.









Лишился в 2017 году должности председателя комитета культуры Волгоградской области Виктор Гепфнер. Он считался чиновником-"долгожителем", так как возглавил это направление в 2009 году и смог удерживаться в руководящем кресле при нескольких губернаторах долгие 8 лет. Сферу культуры в ранге вице-губернатора стал курировать Владимир Попков. В числе своих приоритетных задач он назвал обновление материально-технической базы учреждений культуры, решение проблем с финансированием отрасли и кадровые вопросы.









В эпицентре событий оказалась в 2017 году Волгоградская областная филармония - крупнейшее учреждение культуры региона. Впервые за 10 лет здесь прошла аттестация артистического персонала для определения соответствия квалификационным требованиям по занимаемым должностям. Многие артисты восприняли эту новость болезненно, как и решение о "переформатировании" этого учреждения культуры. В итоге артисты переаттестацию с минимальными потерями прошли, а ГБУК "Волгоградская областная филармония" разделили на ГБУ "Волгоградская филармония" и ГБУ "Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий".









Произошли в этом учреждении и серьезные кадровые изменения. Так, в сентябре на место главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра вместо Юрия Серова был приглашен заслуженный артист России Андрей Аниханов. В октябре сменился и директор областной филармонии. Светлана Матова покинула свой пост в связи с переходом на должность зампредседателя комитета по охране объектов культурного наследия Волгоградской области. Ей на смену пришел Станислав Малых, который до назначения директором областной филармонии руководил Волгоградским музыкальным театром.









Новости о пропавшей из областной филармонии старинной виолончели 1712 года несколько недель будоражили культурное сообщество не только в Волгограде, но и в Санкт-Петербурге, где в итоге и нашелся инструмент. Как выяснилось в ходе инвентаризации, виолончель немецкого мастера 18-го века Матиаса Клотца, принадлежащая Волгоградской областной филармонии, покинула стены учреждения при странных обстоятельствах. Музыкальный инструмент без ведома руководства филармонии вывезли в северную столицу якобы на реставрацию. Учитывая, что виолончель находилась в плачевном состоянии и не подходила для концертной деятельности, было принято решение о ее возвращении в Волгоград. Инструмент, который к тому же оказался и трофейным, передали в фонды музея-заповедника "Сталинградская битва".









Лихорадило в 2017 году и Новый экспериментальный театр. После обнародования данных проверки КСП Волгоградской области финансово-хозяйственной деятельности этого учреждения культуры разыгралась самая настоящая финансовая драма. Достоянием общественности стали не только солидные заработки артистов НЭТа, но и "золотые яйца", а точнее баснословные гонорары худрука театра Отара Джангишерашвили, которые, отметим, выплачивались исключительно из средств регионального бюджета. Актеры и руководство НЭТа забросали суд исками, но доказать незаконность снижения своих заработков они не смогли.













В начале 2017 года было принято окончательное решение о передаче областному краеведческому музею здания пожарной каланчи в центре Волгограда. Однако для начала реставрационных работ и приспособления под музей здания каланчи, которое является объектом культурного наследия регионального значения, потребовалась научно-проектная документация. На ее разработку было направлено более 9 миллионов рублей. Скорого переезда и новоселья не случилось, но кадровые изменения в прошлом году все же произошли. В августе в отставку ушла директор Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Карева. На вакантное место был назначен Анатолий Мальченко, возглавлявший ГБУ "Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры".













В 2017 году в Волгограде появилось новое учреждение культуры - в пойме реки Царица в октябре заработал интерактивный музей "Россия. Моя история". Его построили за несколько месяцев. Бесплатный вход по случаю открытия музея в первые три дня вызвал настоящий аншлаг. Горожане часами стояли на улице в гигантских очередях, чтобы попасть внутрь, культурно обогатиться и, возможно, пополнить свои знания истории России. Новое учреждение культуры возглавил Сергей Мордвинов, который до этого работал в должности заместителя директора музея-заповедника "Сталинградская битва" по научно-музейной и образовательной деятельности.



