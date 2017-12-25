В Волгограде осудили мужчину, выбросившего из окна женщину

Дмитрий Серединцев, выбросивший из окна свою подругу, проведет следующие семь лет в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия оставила в силе такой приговор Иловлиского районного суда.

29 мая 2017 года, в начале четвертого утра, крепко выпивший мужчина потребовал от женщины интимной близости. Она ему отказала. Рассвирепевший иловлинец вытащил ее с кровати и выбросил из окна квартиры, находящейся на четвертом этаже. Женщину, получившую тяжкие телесные повреждения, спасли соседи, которые вызвали скорую.

Районный суд приговорил Серединцева к тюремному заключению. В областном суде осужденный и его адвокат пытались переквалифицировать преступление с покушения на убийство на причинение тяжкого вреда здоровью, и заменить реальный срок принудительными работами. Но эта попытка успехом не увенчалась.

Отметим, что помимо отбывания срока мужчине придется выплатить пострадавшей 27 552 рубля 68 копеек компенсации материального вреда и 400 000 рублей компенсации морального ущерба.



































