|Общество
|25.12.2017 16:38
В Волгограде поддержали демографические инициативы президента России
Социальные инициативы президента Российской Федерации, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, вызвали большой положительный резонанс во многих городах России, в том числе в Волгограде. Их обсуждению было посвящено расширенное заседание Совета многодетных родителей Дзержинского района города, которое провел региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в гордуме.
По поручению федерального координатора проекта «Крепкая семья», депутата Государственной Думы ФС РФ Ольги Окуневой, Иосиф Ефремов подробно разъяснил основные положения демографических инициатив и принимаемых на их основе федеральных законов. Первая инициатива касается введения ежемесячного пособия семьям (со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума) на первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. В среднем оно составит более 10,5 тыс. руб. в месяц. «Понятно, что это существенная прибавка к семейному бюджету молодых семей. По оценке экспертов более 40% молодых семей могут получать это пособие», – отметил Иосиф Ефремов.
Вторая инициатива президента, уже оформленная в закон, предполагает продление программы материнского капитала на три года – до конца 2021 года. Кроме того, установлены два новых направления его использования: выплата детского прожиточного минимума для нуждающихся семей и право его использования на дошкольное воспитание детей.
Третья инициатива – специальная ипотека под 6% для семей, в которых в 2018 году родится второй или третий ребенок. Важно, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться и молодые семьи, уже имеющие ипотеку. В случае рождения у них в будущем году второго или третьего ребенка, их процент по ипотеке также может быть снижен до 6 процентов.
Ликвидация очереди в детские ясли и федеральная программа строительства, ремонта и оснащения оборудованием детских поликлиник – четвертая и пятая инициативы. Как отмечалось на заседании, очередь в детские ясли в Дзержинском районе, по информации районного управления образования, может быть ликвидирована уже в следующем году: после сдачи в эксплуатацию нового детского сада в Жилгородке. А вот вопрос детской поликлиники пока остается в районе открытым. И это при том, что Дзержинский район активно строится, развивается, в нем проживает самое большое количество молодых семей и детей.
«Вопрос отдельной детской поликлиники крайне актуальный, – поддержал участников встречи Иосиф Ефремов. – Мы сейчас активно занимаемся этим вопросом, и приложим все силы, чтобы район вошел в эту федеральную программу».
Говоря о заключительной, шестой инициативе, – увеличении федерального софинансирования на выплату регионами родительского капитала за рождение третьего ребенка – участники встречи единодушно отметили, что эта мера станет хорошим стимулом для создания многодетных семей.
По словам Ефремова, Волгоградская область занимает одно из лидирующих мест в России по количеству многодетных семей. «Будем надеяться удержать эти позиции», - подчеркнул он.
Региональный координатор подчеркнул, что все президентские инициативы будут реализовываться одновременно с началом «Десятилетия детства», объявленного в России с 1 января 2018 года.
«Сегодня мы получили очень подробную, нужную информацию о каждой из президентских инициатив. Многие из вопросов ранее уже ставились гражданами, особенно семейными, перед депутатами и органами исполнительной власти. Можно сказать, что нас услышали на самом высоком уровне, и это, конечно, очень радует», – подвела итог руководитель Дзержинского районного совета многодетных родителей, мама пятерых детей Людмила Кушманова.
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Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в кандидаты в президенты Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. Причиной отказа стало наличие у него непогашенной судимости. Из 13 членов ЦИК за данное решение проголосовали 12 человек.
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Дети из сельской глубинки представляют Волгоградскую область на новогодних юнармейских сборах в Москве
Активисты школьных отрядов «Юнармии» из Руднянского района представляют волгоградский регион на Всероссийских новогодних юнармейских сборах, которые проходят сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Москве. Это четверо учащихся, показавших лучшие результаты в учебно-прикладных, социальных, спортивных и культурно-исторических мероприятиях - Евсей Киричков, Анастасия Аверьянова, Дмитрий Слепухин, Виктория Шмидт. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения Дмитрия Шунина, участников новогодних сборов приветствовали начальник управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных...
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|Расследования
|25.12.2017 16:42
Дмитрий Серединцев, выбросивший из окна свою подругу, проведет следующие семь лет в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия оставила в силе такой приговор Иловлиского районного суда. 29 мая 2017 года, в начале четвертого утра, крепко выпивший мужчина потребовал от женщины интимной близости. Она ему отказала. Рассвирепевший иловлинец вытащил ее с кровати и выбросил из окна квартиры, находящейся на четвертом этаже. Женщину, получившую тяжкие телесные повреждения, спасли соседи, которые вызвали скорую. Районный суд приговорил Серединцева к тюремному заключению. В областном суде осужденный и его адвокат пытались переквалифицировать преступление с покушения на убийство ...
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|Общество
|25.12.2017 16:01
Федеральные дороги Волгоградской, Ростовской и республики Калмыкии полностью очистили от снега, однако уже в ближайшие сутки в этих регионах ЮФО ожидается дождь со снегом, местами – шквалистый ветер. Об этом заявили ИА «Высота 102» в управлении дорог «Азов». Только в минувшие выходные дни для борьбы со снегом и гололедом было мобилизовано 30 единиц техники в Ростовской области, 23 – в Волгоградской и 35 в Калмыкии. Всего израсходовано 2100 тонн реагентов. На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский, где осадки были наиболее сильные, спецтехника очистила от снега 700 км автодорог, для обработки трассы израсходовано 700 тонн пескосоляной смеси. На всех направлениях движение транспорта...
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|Происшествия
|25.12.2017 16:00
Жителю Николаевского района грозит тюрьма за ложный донос и административная ответственность за передачу управления машиной пьяному. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером полицейские остановили "Оку", водитель которой нарушил правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был пьян. Во время составления протокола выяснилось, что машина принадлежит его знакомому. Хозяин авто ехал на заднем сидении, но, заметив стража порядка, покинул транспорт и поспешил домой. Дома автовладелец, который также находился “под градусом”, решил заявить об угоне автомобиля и спасти себя от ответственности за передачу управления личным транспортом нетрезвому товарищу. Но "хитрый" план провалился. И теперь хозяину машины грозит до двух...
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|Общество
|25.12.2017 15:29
В храмах Сочи сегодня отслужили панихиды по жертвам авиакатастрофы, произошедшей год назад над Черным морем. Местные жители собрались на набережной Адлера, возложили цветы и зажгли свечи, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СМИ Краснодарского края. Ровно год назад здесь разбился самолёт ТУ-154 Минобороны РФ, на борту, летевшем в Сирию, находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Это артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были в преддверии Нового годы выступить для российских военных на авиабазе Хмеймим. Вместе с ними на борту воздушного судна находились сотрудники «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», также Елизавета Глинка, возглавлявшая...
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|Общество
|25.12.2017 15:18
Евгений Кучерявенко возглавил «осиротевшее» после ухода Альберта Льянова представительство Волгоградской области в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт структурного подразделения администрации Волгоградской области. Евгений Кучерявенко до этого назначения являлся гендиректором АО «Корпорация развития Волгоградской области». До этого он работал помощником губернатора Волгоградской области. Напомним, сегодня стало известно об увольнении Альберта Льянова, с 2013 года руководившего представительством Волгоградской области в Москве. Его уход связан с переходом на другую работу.
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|Телеком
|25.12.2017 14:59
Участники «Звездной дорожки» – серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России, побывали на Чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Мастер-классы прошли уже более чем в пятидесяти городах России. Как это было в Волжском читайте здесь. На турнир приехали дети с тренерами из Читы, Казани, Уссурийска, Вологды, Рязани, Волжского и Ханты-Мансийска. Посещение подобных мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом. Во время Чемпионата России они могут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой – дети жили в официальном отеле турнира, смотрели соревнования...
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|Телеком
|25.12.2017 14:52
«Ростелеком» отменяет плату за местные телефонные соединения[1] с таксофонов универсальной услуги связи с 1 января 2018г. Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. «Мы отдаем себе отчет, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных...
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|Расследования
|25.12.2017 14:00
К штрафу в 10 тысяч рублей и возвращению растраченных 180 тысяч рублей гранта приговорил Старополтавский районный суд местного фермера. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 53-летний мужчина получил от областного комитета сельского хозяйства грант в один миллион рублей. На эти деньги он должен был купить два трактора и холодильное оборудование. Но фермер решил потратить часть выделенных средств на другое. Для этого фермер завысил стоимость трактора "Т-150" на 180 тысяч. А затем отчитался о расходах в облкомитет. Когда обман вскрылся и ловкача задержали полицейские мужчина сознался в совершенном проступке.
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|Общество
|25.12.2017 13:29
С необычной просьбой обратилась к заместителю губернатора Волгоградской области Зине Мержоевой жительница Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, пожелание открыть в Михайловке вытрезвитель озвучила местная жительница на выездном приеме граждан, в котором приняли участие и другие заместители губернатора, а также руководители структурных подразделений органа исполнительной власти. Необычная просьба удивила замгубернатора. Зина Мержоева заметила, что проблема алкоголизма населения, действительно, еще некоторое время назад была достаточно острой, но сейчас ситуация улучшилась. Но на всякий случай успокоила женщину, что учреждение для оказания помощи больным алкоголизмом в Волгограде существует. К слову, на том же приеме жители Михайловки попросили помощи властей...
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|Происшествия
|25.12.2017 12:04
Благополучно завершилась история с пропажей 7-летней девочки в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, родители первоклашки обратились в полицию с заявлением, что их дочь ушла к бабушке, но так к ней и не дошла. На поиски ребенка выдвинулся наряд отдела вневедомственной охраны. Девочку нашли на территории одной из детских площадок живой и здоровой.
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|Астрахань
|25.12.2017 12:01
Немецкую овчарку, в результате нападения которой погибла 4-летняя девочка, усыпили. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24» со ссылкой на региональное следственное управление. Утром 23 декабря в одном из частных домов, расположенных на улице Пирогова в Трусовском районе Астрахани, животное напало на маленькую дочку хозяина дома, которая гуляла во дворе. Девочка скончалась в больнице от множественных ран. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СК. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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