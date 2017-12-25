Социальные инициативы президента Российской Федерации, направленные на улучшение демографической ситуации в стране, вызвали большой положительный резонанс во многих городах России, в том числе в Волгограде. Их обсуждению было посвящено расширенное заседание Совета многодетных родителей Дзержинского района города, которое провел региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в гордуме.

По поручению федерального координатора проекта «Крепкая семья», депутата Государственной Думы ФС РФ Ольги Окуневой, Иосиф Ефремов подробно разъяснил основные положения демографических инициатив и принимаемых на их основе федеральных законов. Первая инициатива касается введения ежемесячного пособия семьям (со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума) на первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. В среднем оно составит более 10,5 тыс. руб. в месяц. «Понятно, что это существенная прибавка к семейному бюджету молодых семей. По оценке экспертов более 40% молодых семей могут получать это пособие», – отметил Иосиф Ефремов.

Вторая инициатива президента, уже оформленная в закон, предполагает продление программы материнского капитала на три года – до конца 2021 года. Кроме того, установлены два новых направления его использования: выплата детского прожиточного минимума для нуждающихся семей и право его использования на дошкольное воспитание детей.

Третья инициатива – специальная ипотека под 6% для семей, в которых в 2018 году родится второй или третий ребенок. Важно, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться и молодые семьи, уже имеющие ипотеку. В случае рождения у них в будущем году второго или третьего ребенка, их процент по ипотеке также может быть снижен до 6 процентов.

Ликвидация очереди в детские ясли и федеральная программа строительства, ремонта и оснащения оборудованием детских поликлиник – четвертая и пятая инициативы. Как отмечалось на заседании, очередь в детские ясли в Дзержинском районе, по информации районного управления образования, может быть ликвидирована уже в следующем году: после сдачи в эксплуатацию нового детского сада в Жилгородке. А вот вопрос детской поликлиники пока остается в районе открытым. И это при том, что Дзержинский район активно строится, развивается, в нем проживает самое большое количество молодых семей и детей.

«Вопрос отдельной детской поликлиники крайне актуальный, – поддержал участников встречи Иосиф Ефремов. – Мы сейчас активно занимаемся этим вопросом, и приложим все силы, чтобы район вошел в эту федеральную программу».

Говоря о заключительной, шестой инициативе, – увеличении федерального софинансирования на выплату регионами родительского капитала за рождение третьего ребенка – участники встречи единодушно отметили, что эта мера станет хорошим стимулом для создания многодетных семей.

По словам Ефремова, Волгоградская область занимает одно из лидирующих мест в России по количеству многодетных семей. «Будем надеяться удержать эти позиции», - подчеркнул он.

Региональный координатор подчеркнул, что все президентские инициативы будут реализовываться одновременно с началом «Десятилетия детства», объявленного в России с 1 января 2018 года.

«Сегодня мы получили очень подробную, нужную информацию о каждой из президентских инициатив. Многие из вопросов ранее уже ставились гражданами, особенно семейными, перед депутатами и органами исполнительной власти. Можно сказать, что нас услышали на самом высоком уровне, и это, конечно, очень радует», – подвела итог руководитель Дзержинского районного совета многодетных родителей, мама пятерых детей Людмила Кушманова.