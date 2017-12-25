Дети из сельской глубинки представляют Волгоградскую область на новогодних юнармейских сборах в Москве





Активисты школьных отрядов «Юнармии» из Руднянского района представляют волгоградский регион на Всероссийских новогодних юнармейских сборах, которые проходят сегодня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Москве. Это четверо учащихся, показавших лучшие результаты в учебно-прикладных, социальных, спортивных и культурно-исторических мероприятиях - Евсей Киричков, Анастасия Аверьянова, Дмитрий Слепухин, Виктория Шмидт. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения Дмитрия Шунина, участников новогодних сборов приветствовали начальник управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Гусев, начальник Главного штаба движения «Юнармия», олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, руководитель аппарата Главного штаба, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Завтра ребята встретятся с заместителем министра обороны России Николаем Панковым.

Делегаты подведут итоги работы в уходящем году, определят приоритеты деятельности на 2018-й, примут участие в тематических рабочих встречах по партнерству, проектной деятельности, в военно-тактической игре «Будь в форме», посетят елку «7 чудес Москвы» в правительственном концертном зале.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» было образовано в октябре 2015 года. Его главная цель – патриотическое воспитание нового поколения россиян и развитие интереса молодежи к истории и географии родной страны. Лидером движения «Юнармия» является министр обороны Сергей Шойгу.



