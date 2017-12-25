Жителю Волгоградской области грозит тюрьма за ложный донос и "рокировку" пьяных за рулем

Жителю Николаевского района грозит тюрьма за ложный донос и административная ответственность за передачу управления машиной пьяному. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне вечером полицейские остановили "Оку", водитель которой нарушил правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был пьян. Во время составления протокола выяснилось, что машина принадлежит его знакомому. Хозяин авто ехал на заднем сидении, но, заметив стража порядка, покинул транспорт и поспешил домой. Дома автовладелец, который также находился “под градусом”, решил заявить об угоне автомобиля и спасти себя от ответственности за передачу управления личным транспортом нетрезвому товарищу. Но "хитрый" план провалился. И теперь хозяину машины грозит до двух лет тюрьмы за ложный донос, а его товарищу придется ответить за пьяное вождение.



