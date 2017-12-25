Евгений Кучерявенко возглавил «осиротевшее» после ухода Альберта Льянова представительство Волгоградской области в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт структурного подразделения администрации Волгоградской области. Евгений Кучерявенко до этого назначения являлся гендиректором АО «Корпорация развития Волгоградской области». До этого он работал помощником губернатора Волгоградской области.

Напомним, сегодня стало известно об увольнении Альберта Льянова, с 2013 года руководившего представительством Волгоградской области в Москве. Его уход связан с переходом на другую работу.



