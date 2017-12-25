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Телеком
 25.12.2017 14:52

«Ростелеком» обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов


«Ростелеком» отменяет плату за местные телефонные соединения[1] с таксофонов универсальной услуги связи с 1 января 2018г. Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.
«Мы отдаем себе отчет, что в первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы», – отмечает Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Как известно, с 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с. Сразу после отмены платы за доступ в интернет в точках Wi-Fi отмечен резкий рост спроса на услугу - количество интернет-сессий (выходов в интернет) в точках доступа выросло на 35%, а общий объем интернет-трафика увеличился на 27%.

[1]На стационарные телефоны в пределах города или сельского района, в том числе на таксофон универсальной услуги, способный принимать входящие вызовы.

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