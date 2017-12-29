





Активного четвероногого участника уличных акций ушедшего года отметили журналисты и волгоградцы, которые освещали события, происходящие в городе, а также принимали в них участие. Бесспорным лидером «политической», «гражданской» и «спортивной» активности стал черный бездомный пес, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свидетельства и мнения очевидцев. Так, четвероногий друг человека стал самым "громким" участником прошедшего накануне нового года в Волгограде сбора подписей сторонниками Алексея Навального. Живой символ наступающего года беззлобно облаял нескольких человек, собравшихся у Вечного огня. А затем начал выпрашивать еду. Нашлись поблизости и любители животных, которые предложили собаке немного сухого корма. Слегка утолив голод, пес в поисках чего-нибудь повкуснее решил "досмотреть" сумку собиравшей подписи девушки. Но, убедившись, что дамский аксессуар закрыт на молнию, быстро потерял интерес к политической акции и убежал.

Отметим, что эта собака уже не в первый раз принимает активное участие в общественной жизни города. Осенью четвероногий бродяга запомнился многим горожанам своей “охотой” на квадрокоптер во время парада студентов и “Красочного забега”, который проводил благотворительный фонд Елены Исинбаевой. Если же жизнь на улицах города становится скучной, черный пес сам ищет себе развлечения. Например, одно из его излюбленных занятий – облаивать трамваи, разворачивающиеся на кольце у “Детско-юношеского центра”. Хорошо знают уличного пса и торговцы, которые продают в палатке одежду и обувь на улице Краснознаменской. Как рассказала продавец, однажды четвероногий хулиган стащил с прилавка... валенок.

Общительный и дружелюбный пес очень хочет попасть в семью, для которой бы он стал верным и преданным другом. Эту просьбу мы прочитали в его глазах. И, судя по его цирковым способностям, его будущие хозяева никогда бы об этом не пожалели.