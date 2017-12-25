Серьезным сроком может обернуться для волжанина драка на его свадьбе, сыгранной в минувшие выходные. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 35-летний друг жениха стал оскорблять молодоженов и их гостей. На просьбы успокоиться мужчина не реагировал. Тогда 46-летний жених попросил друга выйти с ним на улицу. Там он попытался еще раз образумить буяна, когда и эта попытка не увенчалась успехом, хозяин праздника ударил дебошира кулаком в грудь. Тот успокоился и мужчины вместе вернулись за праздничный стол. После торжеств гость отправился восвояси, но дома он почувствовал себя плохо и поехал в больницу. Там выяснилось, что от удара в грудь у...

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