В России вспоминают погибших в авиакатастрофе над Черным морем

В храмах Сочи сегодня отслужили панихиды по жертвам авиакатастрофы, произошедшей год назад над Черным морем. Местные жители собрались на набережной Адлера, возложили цветы и зажгли свечи, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СМИ Краснодарского края. Ровно год назад здесь разбился самолёт ТУ-154 Минобороны РФ, на борту, летевшем в Сирию, находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Это артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были в преддверии Нового годы выступить для российских военных на авиабазе Хмеймим. Вместе с ними на борту воздушного судна находились сотрудники «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», также Елизавета Глинка, возглавлявшая благотворительный фонд «Справедливая помощь».

Среди погибших были два уроженца Волгоградской области – Евгений Булочников и Иван Шахов, они являлись артистами Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

До сих пор следствие не установило окончательную причину авиакатастрофы. Сегодня было распространено сообщение лишь о том, что на борту упавшего самолета не было теракта.



