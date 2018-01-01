Жители Волгоградской области поблагодарили власти региона за газификацию хутора

С пожеланиями добра, долгих лет жизни и здоровья в адрес президента России и руководителей администрации Волгоградской области обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители хутора Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» З. Гаврикова, Т. Юдина, Т.Мещерская, М.Юшина, В. Борн, особые слова благодарности – губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и первому заместителю губернатора Волгоградской области – председателю комитета финансов администрации региона Александру Дорждееву. «В условиях кризиса власть проявляет заботу о сельских жителях. Теперь мы можем наслаждаться благами цивилизации, тепло и горячая вода пришли в наши дома», - поделились своей радостью жители хутора.

Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о проблемах с газификацией этого населенного пункта. Почти 15 лет жители хутора слышали одни обещания властей провести газ в Закутский. Когда работы по газификации населенного пункта, наконец, начались, сроки прихода в хутор голубого топлива постоянно откладывались. Так, газификацию Закутского планировалось завершить к осени 2013 года. И лишь недавно газ все-таки появился в селе.

Если у вас есть пожелания чиновникам, депутатам, другим ответственным лицам, присылайте их в редакцию ИА "Высота 102".



