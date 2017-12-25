Федеральные дороги Волгоградской, Ростовской и республики Калмыкии полностью очистили от снега, однако уже в ближайшие сутки в этих регионах ЮФО ожидается дождь со снегом, местами – шквалистый ветер. Об этом заявили ИА «Высота 102» в управлении дорог «Азов». Только в минувшие выходные дни для борьбы со снегом и гололедом было мобилизовано 30 единиц техники в Ростовской области, 23 – в Волгоградской и 35 в Калмыкии. Всего израсходовано 2100 тонн реагентов. На трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский, где осадки были наиболее сильные, спецтехника очистила от снега 700 км автодорог, для обработки трассы израсходовано 700 тонн пескосоляной смеси. На всех направлениях движение транспорта идет в полном объеме.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, вдоль автодорог установлены 26 пунктов метео- и видеонаблюдения, позволяющих оперативным дежурным в режиме онлайн получать информацию о состоянии проезда и координировать действия дорожных служб. В свою очередь в ФКУ Упрдор «Азов» призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, не создавать препятствий для работы дорожной техники.

Справка: В ведении ФКУ Упрдор «Азов» находится 1104,949 км федеральных автодорог в трех субъектах Российской Федерации, в том числе 347,78 км по Ростовской области, 262,15 км – по Волгоградской и 495,019 км в республике Калмыкия.



